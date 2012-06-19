〔台湾汇市〕台币兑美元收近平盘,美联储利率声明前难有明确走向

路透台北6月19日电---台币兑美元TWD=TP周二收近平盘,仅微幅下跌0.4分,因西班牙公债殖利率飙高,市场对欧债疑虑未能消退,加之美国联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议召开在即,不确定因素犹多,交易商倾向离场观望.

汇银人士表示,市场对美联储(FED)推出刺激举措预期升温,支持非美货币走势,然西班牙周二及周四将标售公债,其借贷成本恐再攀升,场上追价意愿相对保守,外汇买卖多为实质性抛补,预期短线台币将于29.8-30.0元间横向整理.

"对FED有些观望,看会不会来个QE3(第三次量化宽松政策),"一位本地银行外汇交易人士表示.

交易商并指出,尽管国际美元走势暂时受到打压,但汇价逢低仍有避险买盘出笼,除非美联储明确表示将推出更多宽松举措,才有可能完全扭转美元多头走势.

台湾股市.TWII周二收盘小跌0.11%,至7,273.13点;外资及陆资在台股买超36.14亿台币,已连续三日买超,上交易日修正后为买超67.50亿.[ID:nST0465786]

另外,随着欧元扳回部分跌幅,坡元SGD=也带动部分新兴市场货币周二反弹,但西班牙借款成本升高的疑虑令人对欧元的力道存疑.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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