《台湾利率预测》景气复苏放缓但通膨又走高,令央行没有调整利率空间

* 事件: 中央银行第二季全体理监事会议

* 时间: 21日(周四)下午4-5点左右

调查结果:

根据路透访查16家金融机构,多数金融机构一致认为台湾央行6月底利率将维持不变,重贴现率维持在1.875%的三年多高位.这也料会是央行第四次的维持利率不动.

分析师认为,由于欧债问题引发实体需求严重放缓,景气复苏不如预期让央行可能考虑降息.但台湾政府今年调高油价、电价引发全年通膨率有走升疑虑,物价已有蠢动之势,这让央行没有调降利率的空间.

台湾官方日前已连续六度下调今年经济成长率至3%保卫战,今年GDP预估只剩3.03%.CPI年增率则走高至1.84%,上年为1.42%.[ID:nST0521303]

亚洲央行动态方面,中国人民银行自6月8日起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点,为三年半来首度降息.澳洲央行在6月5日决议将隔夜拆款利率调降25基点至3.50%.

韩国央行6月8日决议利率连续12个月维持不变.[ID:nSB1596618]

相较亚洲邻国,台湾出口情况相对低迷.1-5月台湾出口年衰退5%,韩国则是小升0.6%,日本年增4.6%,新加坡年增5.5%.

以下为各金融机构对于本次台湾央行利率决策预估:

金融机构 调整幅度(基点) 重贴现率(%)

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4cast 0 1.875

澳新银行 0 1.875

中国信托银行 0 1.875

花旗 0 1.875

星展银行 0 1.875

汇丰 0 1.875

ING 0 1.875

日盛投顾 0 1.875

凯基投顾 0 1.875

元富投顾 0 1.875

兆丰投顾 0 1.875

穆迪 0 1.875

永丰金控 0 1.875

渣打 0 1.875

大众 0 1.875

台新投顾 0 1.875

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中 值 0 1.875

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