〔标题新闻〕希腊一小党领导人称,由于政界对纾困未有共识,可能要到本周稍晚才能组联合政府

美国债市：公债发行日程表
标售日 发行种类 宣布日 结算日 03/06/2017 13周和26周期国库券 03/02/2017 03/09/2017 03/07/2017 四周期国库券 03/06/2017 03/09/2017 03/07/2017 三年期公债 03/02/2017 03/15/2017 03/08/2017 10年期公债 03/02/2017 03/15/2017
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路透2月28日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周二表示，他个人认为没有必要将升息时间点推迟至美国联邦储备理事会(美联储/FED)的3月会议之后，不过也表示如果有理由，也可以延后升息。
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。