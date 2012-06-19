〔两岸金融〕中银台北分行获台湾外汇业务许可函,本月底前开业--官员

路透台北6月19日电---台湾一位央行官员周二表示,今日已核发中国银行(3988.HK)(601988.SS)台北分行的外汇业务的许可函.随着中台北分行的开业,各方认为两岸货币清算业务更向前迈进一步.

央行官员表示,中国银行台北分行受央行核可的外汇业务包括:出口外汇业务,进口外汇业务,一般汇出及汇入汇款,外汇存款,外币贷款,外币担保付款之保证业务,衍生性外汇商品业务,其他外汇业务.

"但若是清算业务则列属'其他'项之下,需要另外申请,"前述官员表示.

先前消息人士告诉路透,台湾央行希望指定陆银台北分行为两岸间的人民币清算行.[ID:nST0445136]台湾央行总裁彭淮南则曾公开表示,希望两岸货币清算机制能在暑假之前签订.

另外,中国行银行台北分行的官员也对路透表示,预计6月底之前有望开业,但7月才会加入金融同业拆款市场.

"现在还没送邀请函,要等最后确定...会请同业过来."一名消息人士说.

台湾金管会6月初已正式核准中国银行及中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)设立台北分行.两家陆银是首批获准在台湾承做新台币业务的陆资银行.(完)