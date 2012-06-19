〔台湾货币市场〕短率大致平稳,外商银资金水位略升(更新版)

(更新存单及银行准备数字)

* 短率大致平稳

* 外商银资金水位略走高

* 短票利率区间高位略升

记者 高洁如

路透台北6月19日电---台湾银行间短率周二大致平静,虽然央行存单到期金额不多,但外商资金水位微升,补足市场需求,供需尚称平稳.

交易人士表示,汇市有别于先前波动较大,近日趋稳之下,外商银的资金水位也日趋稳健.而尽管今日央行存单到期金额不到百亿台币,预料央行也会增加存单发行总额,但若与月初时相比,央行的存单总额已少发两千多亿,等于央行在市场上释出同于此金额的资金,这也让本月的缴税季紧张气氛较往年更为舒缓.

5月底时央行存单到期金额为6兆(万亿)7,789.7亿台币;上日为止存单余额为6兆5,708.7亿台币.央行存单金额少了2,081亿台币.

"央行虽然多收存单,但已在预期之中,没有特别紧的感觉,"一位外商银行调度人士称.

另一位本地银行人士表示,自外商银行间拆入的资金水位稍有上升,且整体银行的准备数字已经转正,这也让原本担忧月底整体银行的负数会过大的情况,稍有纾解.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收0.511%,上日在0.512%;区间在0.388-0.700%,上日在0.388-0.71%.

一周(2-7天)拆款区间则在0.506-0.77%,同上日.

**短票利率稍见走扬**

短票方面,票券商则表示,今日短票发行金额不大,不过本地银行买票意愿也没有明显上升,短票利率区间高位稍稍走升.

今日银行间30天短票主要成交利率在0.85-0.87%,上日在0.85-0.86%.大型金融机构与票券商的成交金额增多,但利率稳于0.87%.

央行共发行661亿台币存单,相较存单到期金额46.5亿,存单发行余额增加614.5亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期总额为9,626.4亿台币,本周余日的存单到期情况分别为:周三2,852.5亿,周四793亿及周五2,460.5亿.周五(22日)有250亿台币国库券发行的紧缩因素.

拆款中心资料PIBC显示,周二当日超额准备为负138亿台币;累计超额准备为455亿台币,加计前期1%的超额准备为1,655亿台币.

**公债RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率则是稳于区间,今日市场资金供应偏紧且各家机构分配不均,惟近尾盘时余钱回流尚能弥平缺口,成交利率则持稳未变.

交易商表示,场上见寿险持续走钱,而银行端资金供应亦趋紧,多数仅能承作一至两天期交易,场上钱不好找;不过,部分投信为提前预备季底作帐等资金需求,将到期定存资金暂泊于RP市场,稍稍纾缓紧缩市况,然停留时间预料不会太久.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,同于上日;另外,目前跨月交易仍不多,成交利率大底维持在现有区间.

据交易商统计,周三台塑化(6505.TW)公司债交割,金额为75亿台币.(完)