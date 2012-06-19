《综述》欧洲回拒G20要求其快速解决欧债危机,但承诺将加紧经济整合

* G20领袖试图令市场相信,他们有能力应对危机

* 迹象显示欧洲将全面整顿银行业

* 奥巴马称全球成长系于欧洲

* G20公报强调成长及就业的重要性

路透墨西哥洛斯卡沃斯6月19日电--欧洲领导人在全球领袖峰会中拒绝拿出快速的新措施对抗欧债危机,并承诺将加紧一项以更紧密的经济整合为宗旨的长期计画,希望能藉此平息市场的不安.

欧洲国家对20国集团(G20)暗示,他们正考虑迈向整合欧洲银行业的具体措施,此为美国及其他国家寻求的重大改革之一,以终结高负债国家沦入拯救银行破产的宿命,因为这只会让政府背上更沉重的债务.

G20为期两天的峰会在周二结束,会议进行期间,金融市场气氛亦高度紧张.

西班牙长期公债收益率徘徊在7%以上的危险水平,围绕着西班牙可能需要国际性全面纾困的风险日益升高.

法国总统奥朗德表示,他与德国总理梅克尔决心,欧洲会找出自己的解决方法.

"梅克尔与我深知,欧洲必须自己有所回应,"他在G20会议的间隙对记者说."那绝不是外界强加于我们的方法."