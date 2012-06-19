《综述》欧洲回拒G20要求其快速解决欧债危机,但承诺将加紧经济整合

芝加哥期市：低吸买盘推动小麦期货跟随玉米和大豆攀升
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且跟随玉米和大豆市场强劲上涨的势头。
* G20领袖试图令市场相信,他们有能力应对危机
* 迹象显示欧洲将全面整顿银行业
* 奥巴马称全球成长系于欧洲
* G20公报强调成长及就业的重要性
路透墨西哥洛斯卡沃斯6月19日电--欧洲领导人在全球领袖峰会中拒绝拿出快速的新措施对抗欧债危机,并承诺将加紧一项以更紧密的经济整合为宗旨的长期计画,希望能藉此平息市场的不安.
欧洲国家对20国集团(G20)暗示,他们正考虑迈向整合欧洲银行业的具体措施,此为美国及其他国家寻求的重大改革之一,以终结高负债国家沦入拯救银行破产的宿命,因为这只会让政府背上更沉重的债务.
G20为期两天的峰会在周二结束,会议进行期间,金融市场气氛亦高度紧张.
西班牙长期公债收益率徘徊在7%以上的危险水平,围绕着西班牙可能需要国际性全面纾困的风险日益升高.
法国总统奥朗德表示,他与德国总理梅克尔决心,欧洲会找出自己的解决方法.
"梅克尔与我深知,欧洲必须自己有所回应,"他在G20会议的间隙对记者说."那绝不是外界强加于我们的方法."
"即便国际货币基金(IMF)已对某些国家伸出援手,如同我们所见的希腊,但IMF对欧元区危机也仅止于旁观,"他说.
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且跟随玉米和大豆市场强劲上涨的势头。
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二攀升，交易商称，跟随豆油升势。后者受美国对以大豆为原料的生物燃料的需求增加的前景提振。
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨， 交易商说，因基金买盘和市场认为美国调整再生能源政策，将可能提振以 玉米为原料的乙醇需求。 指标CBOT-5月玉米期货 收升5-1/2美分，报每蒲式耳3.73-3/4美 元，此前升至2月16日来最高3.86-1/4美元。 消息人士称，美国总统特朗普计划调整美国生物燃料计划，以放松炼 油厂的监管，对乙醇和生物燃料生产提供新的支持。 在白宫声明称没有针对乙醇的行政令后，玉米市场缩减涨幅。 近月CBOT玉米期货在2月上涨7美分，或1.9%。 CME Group表示，在3月合约首个交割通知日，没有合约交割，和市场 预期一致。 今日CBOT玉米期货成交量预计为594,706口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)