全球外汇市场6月20日主要消息

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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6月19日(二)
2350 - 日本5月贸易数据,财务省公布5月能源进口结关数据.
6月20日(三)
0130 - 澳洲第一季住房开工
0600 - 德国5月生产者物价指数(PPI)
0635 - 日本央行总裁白川方明在全国信用金库大会上讲话
0800 - 意大利4月工业销售
0825 - 英国央行金融财政委员会成员Robert Jenkins在GAIM会议发表演说.
0830 - 英国5月请领失业金人数、按国际劳工组织(ILO)标准计算的4月失业率、4月平均工资
0830 - 英国央行货币政策委员会(MPC)6月会议记录
0900 - 瑞士6月ZEW投资者信心指数
1100 - 美国一周抵押贷款市场指数
1200 - 挪威央行利率决定
-- 美国联邦储备理事会(FED)联邦公开市场委员会(FOMC)会议,公布利率决定(1630),发布GDP、失业率及通胀和利率的例行预估(1800),FED主席贝南克举行记者会(1815)
1630 - 美国财政部主管税务政策的助理部长Emily McMahon发表演讲
2100 - 美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)发表关于20国集团(G20)峰会的演讲
2145 - 新西兰第一季国内生产总值(GDP)
-- - 欧洲央行(ECB)管理委员会和全行委员会会议(第二日结束,无利率决定公布安排)
-- - 德国总理梅克尔在柏林会晤荷兰首相吕特(Mark Rutte)
-- - 英国央行公布季度公报
2330 - 日本路透短观调查6月制造业景气判断指数
2350 - 日本一周资本流动数据
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 郑茵
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。