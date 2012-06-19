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亚洲 | 2012年 6月 20日 星期三 07:31 BJT

全球外汇市场6月20日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

6月19日(二)

2350 - 日本5月贸易数据,财务省公布5月能源进口结关数据.

6月20日(三)

0130 - 澳洲第一季住房开工

0600 - 德国5月生产者物价指数(PPI)

0635 - 日本央行总裁白川方明在全国信用金库大会上讲话

0800 - 意大利4月工业销售

0825 - 英国央行金融财政委员会成员Robert Jenkins在GAIM会议发表演说.

0830 - 英国5月请领失业金人数、按国际劳工组织(ILO)标准计算的4月失业率、4月平均工资

0830 - 英国央行货币政策委员会(MPC)6月会议记录

0900 - 瑞士6月ZEW投资者信心指数

1100 - 美国一周抵押贷款市场指数

1200 - 挪威央行利率决定

-- 美国联邦储备理事会(FED)联邦公开市场委员会(FOMC)会议,公布利率决定(1630),发布GDP、失业率及通胀和利率的例行预估(1800),FED主席贝南克举行记者会(1815)

1630 - 美国财政部主管税务政策的助理部长Emily McMahon发表演讲

2100 - 美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)发表关于20国集团(G20)峰会的演讲

2145 - 新西兰第一季国内生产总值(GDP)

-- - 欧洲央行(ECB)管理委员会和全行委员会会议(第二日结束,无利率决定公布安排)

-- - 德国总理梅克尔在柏林会晤荷兰首相吕特(Mark Rutte)

-- - 英国央行公布季度公报

2330 - 日本路透短观调查6月制造业景气判断指数

2350 - 日本一周资本流动数据

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 郑茵

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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