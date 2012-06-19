澳新经济指标预测--6月20日-6月27日****

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透6月20日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------6月18日当周---------------------------------
6月20日(三)
0130 澳洲住房开工(较前季) 第一季 -- -6.9%
2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.5% +0.3%
(较上年同期) +1.3% +1.8%
6月21日(四)
暂无重要数据
6月22日(五)
暂无重要数据
----------------------------------6月25日当周---------------------------------
6月25日(一)
暂无重要数据
6月26日(二)
2245 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度) 5月 顺差3.0 顺差3.55
(年度) 逆差7.9 逆差5.4
进口(亿新西兰元) 5月 38.0 35.3
出口(亿新西兰元) 41.0 38.9
6月27日(三)
暂无重要数据 (完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。