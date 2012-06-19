日韩经济指标预测--6月20日-6月27日****

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透6月20日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------6月18日当周---------------------------------
6月19日(二)
2350 日本贸易收支(亿日圆) 5月 逆差5,611 逆差5,203
出口(较上年同期) +9.3% +7.9%
进口(较上年同期) +2.9% +8.0%
6月20日(三)
2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 6月 -- 正2
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- -1,577
外资投资日本股市(亿日圆) -- -1,580
6月21日(四)
暂无重要数据
6月22日(五)
暂无重要数据
---------------------------------6月25日当周---------------------------------
6月25日(一)
2100 韩国消费者信心指数 6月 -- 105
6月26日(二)
2100 韩国央行制造业景气判断指数(BSI) 7月 -- 82
6月27日(三)
2300 韩国经常帐(亿美元) 5月 -- 盈余16.2
2350 日本零售销售(较上年同期) 5月 -- +5.8% (完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。