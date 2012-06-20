《综述》若经济持续放缓,中国或依靠调降银行存款准备金率来提供支撑

金属期市：伦敦期铜上涨，因需求前景改善
0047 GMT，三个月期铜上扬0.2%至每吨6,026.50美元，上日涨0.7%，盘中创出2月21日来的高点6,090美元。
* 进一步调降存款准备金率料为央行更青睐的政策工具
* 进一步降息作为最后的政策选项
* 消费者预期物价上扬,但仍愿意支出
记者 药朝清 编译 王冠中/兰秀娟
路透北京6月19日电---知悉北京当局政策决定过程的经济分析师表示,中国人民银行可能仰赖削减银行存款准备金率来提振成长,但要保留进一步降息的做法,作为最后的政策选项.
分析师指出,全球需求持续疲弱,中国成长可能尚未在第二季触底,或者复苏速度可能迟滞,因此新的政策支撑可能是必要的.
中国央行在6月7日调降指标利率,为2008/09年全球危机以来首次,此前则自去年11月以来三度调降银行存款准备金率.
降息的时点让投资人大感意外,他们担心这可能暗示中国经济会硬着陆.尽管后来的经济数据确实显示5月成长降温,但也没有出现骤降的情况.
"人行可能进一步调降存款准备金率,但在降息方面可能会非常谨慎,除非经济持续以快于预期的速度放缓,"中国国际经济交流中心(CCIEE)资深经济研究员王军称.
"政策官员了解到,不可能积极宽松政策,因为代价会很大.地产价格是他们最大的担忧之一,"他在周二向路透表示.
根据周二公布的最新央行调查,有越来越多中国银行业人士预期当局将在第三季宽松政策,呼应了分析师对于中国经济放缓情况可能延续到下半年的担忧.
尽管中国5月银行业放款较上月增加,但分析师担心其中许多新增贷款是和政府加速进行基础建设项目相关,而非反映整体经济活动回温.
北京当局明确表示,不会再次执行类似2008年底4万亿(兆)元人民币(6,290亿美元)大规模财政刺激举措,该举措虽然提振了成长,但也带来了恼人的强劲通胀压力以及可能的地产泡沫.
尽管如此,政府近月来已引进了一系列较为温和的刺激措施,如恢复旧车换新车补贴,以及节能家电补贴等.
0047 GMT，三个月期铜上扬0.2%至每吨6,026.50美元，上日涨0.7%，盘中创出2月21日来的高点6,090美元。
路透悉尼3月2日 - 美国小麦价格周四小涨，触及一周高位，受益于全球需求增长的迹象以及北美天气可能不利于作物的担忧。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦合约涨0.3%至每蒲式耳4.58-1/4美元，此前触及2月23日以来最高水平4.58-1/2美元。周三收涨3%。 主力大豆合约跌0.24%至每蒲式耳10.49-1/4美元，周三涨1.5%。 主力玉米期货下跌0.13%，至每蒲式耳3.83-1/2美元，上日收涨2.2%。 埃及国营商品供应总局(GASC)于国际标购中购买53.5万吨小麦。这是该机构自2014年1月来最大的一笔交易。 天气预报显示，美国南部平原冬麦种植带天气可能继据维持相当乾燥与温暖的情况。 美国政府政策变动可能推升美国生物燃料产量的报导，为玉米及大豆价格提供支撑。玉米为美国乙醇燃料主要原料，大豆则被用于生物柴油的制造。不过涨势有限，因为相关改变的消息并未获得特朗普政府证实。 以下为0125 GMT报价： 合约 最新 变动
路透伦敦3月1日 - 根据路透周三公布的航运船期及石油贸易商的调 查结果，中国3月装运西非原油的数量将创下纪录新高，因在石油输出国 组织(OPEC)减产之际，中国持续囤积中质及重质原油。 预料3月装运准备运往中国的西非原油数量约为141万桶/日，超越2月 水准，并创下路透自2004年追踪船货状况以来的最高。 中国国营业者联合石化和中化集团进口量居于领先，而中国的独立炼 厂也躬逢其盛，买进来自托克(Trafigura)及道达尔(Total)的船货。 这些业者倾向购入安哥拉的中重质原油，包括卡宾达(Cabinda)、Dal ia、 Nemba、Plutonio及Saturno等品种，同时也将购买安哥拉最新石油 品种Olombendo的首批船货。 中国买家也预定买进刚果的Djeno原油、加纳Jubilee原油、以及部分 尼日利亚的Escravos及夸伊博(Qua Iboe)原油。 来自中国的买盘推动安哥拉原油与布兰特原油间的价差来到异常高的 水准，但部分分析师警告称，部分船货可能直接进入储油设备