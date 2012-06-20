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货币新闻 | 2012年 6月 20日 星期三 08:34 BJT

《综述》若经济持续放缓,中国或依靠调降银行存款准备金率来提供支撑

* 进一步调降存款准备金率料为央行更青睐的政策工具

* 进一步降息作为最后的政策选项

* 消费者预期物价上扬,但仍愿意支出

记者 药朝清 编译 王冠中/兰秀娟

路透北京6月19日电---知悉北京当局政策决定过程的经济分析师表示,中国人民银行可能仰赖削减银行存款准备金率来提振成长,但要保留进一步降息的做法,作为最后的政策选项.

分析师指出,全球需求持续疲弱,中国成长可能尚未在第二季触底,或者复苏速度可能迟滞,因此新的政策支撑可能是必要的.

中国央行在6月7日调降指标利率,为2008/09年全球危机以来首次,此前则自去年11月以来三度调降银行存款准备金率.

降息的时点让投资人大感意外,他们担心这可能暗示中国经济会硬着陆.尽管后来的经济数据确实显示5月成长降温,但也没有出现骤降的情况.

"人行可能进一步调降存款准备金率,但在降息方面可能会非常谨慎,除非经济持续以快于预期的速度放缓,"中国国际经济交流中心(CCIEE)资深经济研究员王军称.

"政策官员了解到,不可能积极宽松政策,因为代价会很大.地产价格是他们最大的担忧之一,"他在周二向路透表示.

根据周二公布的最新央行调查,有越来越多中国银行业人士预期当局将在第三季宽松政策,呼应了分析师对于中国经济放缓情况可能延续到下半年的担忧.

尽管中国5月银行业放款较上月增加,但分析师担心其中许多新增贷款是和政府加速进行基础建设项目相关,而非反映整体经济活动回温.

北京当局明确表示,不会再次执行类似2008年底4万亿(兆)元人民币(6,290亿美元)大规模财政刺激举措,该举措虽然提振了成长,但也带来了恼人的强劲通胀压力以及可能的地产泡沫.

尽管如此,政府近月来已引进了一系列较为温和的刺激措施,如恢复旧车换新车补贴,以及节能家电补贴等.

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