〔台湾气象〕气象局发布轻度台风"泰利"海上陆上警报及豪雨特报

路透台北6月20日电---台湾中央气象局周三发布轻度台风"泰利"海上陆上警报,并发布豪雨特报称,受台风及西南气流影响,台中以南有大豪雨或超大豪雨发生的机率,苗栗以北及台东地区有豪雨或大豪雨发生的机率.

气象局今早7时15分发布警报单指出,根据最新资料,"泰利"过去三小时强度略为减弱,目前中心在澎湖西南方海面,向东北快速移动,其暴风圈已逐渐进入台湾海峡北部,对澎湖、金门、台湾各地及马祖已构成威胁,预计台风未来移动速度有持续加快的趋势,各地风雨将逐渐增强.

台湾各地已进入警戒,部份中南部地区今日停班停课,不过台北市及多数北部地区仍正常上班上课,金融市场亦正常开市交易.

气象局先前已预期,泰利台风会与西南气流结合并带来1,200-1,500毫米以上的雨量,将不下于上周的"610水灾",影响时间将会延长至22日,其范围包含台湾全部地区.[ID:nST0465806]

尽管泰利台风逼近恐造成风雨,但一位台湾央行的消息人士周二表示,第二季全体理监事会议应该会如期于周四下午三点召开.(完)

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