〔台湾气象〕气象局发布轻度台风"泰利"海上陆上警报及豪雨特报

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透台北6月20日电---台湾中央气象局周三发布轻度台风"泰利"海上陆上警报,并发布豪雨特报称,受台风及西南气流影响,台中以南有大豪雨或超大豪雨发生的机率,苗栗以北及台东地区有豪雨或大豪雨发生的机率.
气象局今早7时15分发布警报单指出,根据最新资料,"泰利"过去三小时强度略为减弱,目前中心在澎湖西南方海面,向东北快速移动,其暴风圈已逐渐进入台湾海峡北部,对澎湖、金门、台湾各地及马祖已构成威胁,预计台风未来移动速度有持续加快的趋势,各地风雨将逐渐增强.
台湾各地已进入警戒,部份中南部地区今日停班停课,不过台北市及多数北部地区仍正常上班上课,金融市场亦正常开市交易.
气象局先前已预期,泰利台风会与西南气流结合并带来1,200-1,500毫米以上的雨量,将不下于上周的"610水灾",影响时间将会延长至22日,其范围包含台湾全部地区.[ID:nST0465806]
尽管泰利台风逼近恐造成风雨,但一位台湾央行的消息人士周二表示,第二季全体理监事会议应该会如期于周四下午三点召开.(完)
气象相关新闻,请点选[WEA-CMN];台风最新状态可点选气象局网页(www.cwb.gov.tw/)
--记者 张雅菁; 审校 张喜良
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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