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货币新闻 | 2012年 6月 20日 星期三 08:42 BJT

〔路透调查〕美国上周原油库存料下降,因产能利用率增加且进口减少

路透6月19日电---路透调查周二显示,美国上周原油库存料连续第三周下降,因炼厂产能利用率增加及进口减少.

6月15日止当周,原油库存料减少110万桶.本次调查访问了12位分析师,有10位预估库存下降.

上周的能源资料协会(EIA)数据显示,截至6月8日当周,国内原油库存减少19.1万桶,至3.844亿桶.

EIA数据显示,库欣原油库存在该周从纪录高位下滑,因Seaway油管改变输油方向,将原油从库欣输往墨西哥湾区炼厂.

"我们预估库欣原油库存将更进一步下降,减幅约为20-30万桶,"Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch说.

美国石油协会(API)周二公布的报告称,上周国内原油库存减少55万桶,原油进口日均减少8.2万桶.

出乎意外的是,API数据显示库欣原油库存增加62.5万桶.

另外,根据API数据,馏分油库存减少26.9万桶,汽油库存增加110万桶.炼厂产能利用率增加2.4个百分点至91.1%.

EIA将在周三1530GMT公布上周库存数据.

此次路透调查预计,上周汽油库存料增加80万桶.12位分析师中有10位预计库存增加.6月8日止当周,汽油库存减少172万桶至2.018亿桶.

"我们预估EIA汽油库存数据可能会略增,因为需求料从前一周难以持续的强劲水平下滑,"Ritterbusch说.他指出,汽油库存在过去五年中,有三年在本周是下滑的.

馏分油库存料增加80万桶,因产量上升,且需求持续下降.

炼厂产能利用率料将增加0.1个百分点.11位分析师中有7位预计产能利用率增加,一位预计持平.(完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

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