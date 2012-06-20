《台湾报摘》--经济日报6月20日

* 头版头条:

--泰利台风来袭,台湾经济部工业局已通令全台61处工业区、47个服务中心成立紧急应变中心,人员进驻24小时待命,严防豪雨再次酿灾.

* 其他:

--市场盛传永丰金控(2890.TW)旗下永丰金证券拟以30亿台币并购太平洋证券,双方已进入最后协商阶段.若无变数,本周五两家公司将同步召开董事会通过.永丰金证券合并太平洋证券后,经纪业务市占率可望提高至5.5%,取代群益金鼎证券,攀升到市场第四大券商.

--台达电(2308.TW)董事长郑崇华周二在股东会临时动议上宣布退休,并在6月28日董事会选出新的接班团队.外界推测,现任执行长海英俊将出任董事长,郑崇华的长子郑平可望出任执行长.

--国泰金(2882.TW)总经理李长庚首度证实,与大陆温州银行洽谈参股中,不过,大陆国务院正推出温州金融改革试点办法,将了解政策方向,再决定是否参股.

--统一集团加码大陆投资,宣布透过旗下统一中控(0220.HK)斥资2.375亿美元(约70.93亿台币),在大陆新设与扩建综合食品厂,地点包含江苏、湖南、内蒙古及宁夏等地,锁定饮料与方便面.预期大陆食品业绩加速带动,今年集团营收挑战4,000亿台币,目前规划到明年底生产基地增至31个,较目前14个倍增.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 张雅菁; 审校 张喜良

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