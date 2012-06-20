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亚洲 | 2012年 6月 20日 星期三 08:23 BJT

〔韩国股市〕盘初小涨,受美国祭出进一步刺激措施的希望支撑

路透首尔6月20日电---韩国股市周三盘初小涨,美国联邦储备理事会(FED,美联储)可能祭出进一步经济刺激措施的希望,抵销了欧元区债务危机的影响.

能源股和化学股全面上扬,SK Innovation Co Ltd(096770.KS)涨2.0%,LG化学(051910.KS)升1.5%.

0004GMT,综合股价指数.KS11升0.77%至1,906.25点.(完)

--编译 王冠中;审校 张涛

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