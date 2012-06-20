《台湾报摘》--工商时报6月20日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--20国集团(G20)墨西哥峰会即将发布公报,G20领袖将合力促进经济成长与创造就业,以修补受欧债危机拖累的脆弱全球经济.此外,欧洲也将采取"一切必要措施"扞卫欧元区.
* 其他:
--台湾六大工业区今年台风洪水险保费大幅飙涨.内湖科学园区、桃园龟山工业区平均涨幅高达六至八成,甚至有厂商被涨价逾一倍,其他如竹科、中科、南科和彰滨工业区平均保费涨幅也达四至六成,其中又以保额30-150亿台币的中小型企业冲击最大.
--大陆工信部副部长杨学山所率领的科技采购团周二与多家台湾业者签订采购意向协议,总金额达47.2亿美元.其中面板的采购量达到3,000万片、采购额达45亿美元,实际出货量与金额可望创下新高.
--因应景气剧烈变化,台湾银行业者在债市操作策略大调整.据了解,近来债券殖利率走低(价格走高),不少银行已趁势赚价差,先行获利相当比重的债券投资部位,新投资策略则是"缩短进出时间、且不碰A级以下的债券".(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 张雅菁; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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