《台湾报摘》--工商时报6月20日

* 头版头条:

--20国集团(G20)墨西哥峰会即将发布公报,G20领袖将合力促进经济成长与创造就业,以修补受欧债危机拖累的脆弱全球经济.此外,欧洲也将采取"一切必要措施"扞卫欧元区.

* 其他:

--台湾六大工业区今年台风洪水险保费大幅飙涨.内湖科学园区、桃园龟山工业区平均涨幅高达六至八成,甚至有厂商被涨价逾一倍,其他如竹科、中科、南科和彰滨工业区平均保费涨幅也达四至六成,其中又以保额30-150亿台币的中小型企业冲击最大.

--大陆工信部副部长杨学山所率领的科技采购团周二与多家台湾业者签订采购意向协议,总金额达47.2亿美元.其中面板的采购量达到3,000万片、采购额达45亿美元,实际出货量与金额可望创下新高.

--因应景气剧烈变化,台湾银行业者在债市操作策略大调整.据了解,近来债券殖利率走低(价格走高),不少银行已趁势赚价差,先行获利相当比重的债券投资部位,新投资策略则是"缩短进出时间、且不碰A级以下的债券".(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 张雅菁; 审校 张喜良

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