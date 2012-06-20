〔中港个股〕中铝国际工程启动IPO,但摩根士丹利和瑞银未参与

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港6月19日电---中国铝业(2600.HK)(601600.SS)旗下中铝国际工程周二在香港启动首次公开发行(IPO),但却未见摩根士丹利(MS.N)及瑞银UBSN.VX参与,消息人士称,它们退出的原因可能是因为担心中铝国际工程与伊朗的交易.
根据IFR报导,此项IPO可望筹资最高2亿美元.中金公司(CICC)及广发证券为簿记行.
中铝国际工程3月时原本计划筹资多达5亿美元,但因该公司与伊朗的业务合约引起市场疑虑,IPO因而遭到推迟.
根据IPO说明书,中铝国际工程和子公司中国动力科技(CNPT)在伊朗有三个合约.
两位消息人士称,摩根士丹利和瑞银两大全球性银行退出本案,是因为担心西方制裁伊朗的影响;而第三位消息人士称,中铝国际工程在IPO案遭推迟之后,对摩根士丹利和瑞银颇感不满.消息人士均不愿再提供细节.
中铝国际工程在香港的发言人不愿对此置评.摩根士丹利亦拒绝评论,瑞银则未回覆记者询问.(完)
--编译 李婷仪;审校 王冠中
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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