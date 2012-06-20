〔中港个股〕中铝国际工程启动IPO,但摩根士丹利和瑞银未参与

路透香港6月19日电---中国铝业(2600.HK)(601600.SS)旗下中铝国际工程周二在香港启动首次公开发行(IPO),但却未见摩根士丹利(MS.N)及瑞银UBSN.VX参与,消息人士称,它们退出的原因可能是因为担心中铝国际工程与伊朗的交易.

根据IFR报导,此项IPO可望筹资最高2亿美元.中金公司(CICC)及广发证券为簿记行.

中铝国际工程3月时原本计划筹资多达5亿美元,但因该公司与伊朗的业务合约引起市场疑虑,IPO因而遭到推迟.

根据IPO说明书,中铝国际工程和子公司中国动力科技(CNPT)在伊朗有三个合约.

两位消息人士称,摩根士丹利和瑞银两大全球性银行退出本案,是因为担心西方制裁伊朗的影响;而第三位消息人士称,中铝国际工程在IPO案遭推迟之后,对摩根士丹利和瑞银颇感不满.消息人士均不愿再提供细节.

中铝国际工程在香港的发言人不愿对此置评.摩根士丹利亦拒绝评论,瑞银则未回覆记者询问.(完)