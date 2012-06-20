〔全球金融〕FSB获20国集团支持,将扮演更具全球性的监督角色

路透伦敦6月19日电---全球领袖周二提升金融稳定委员会(FSB)的地位,在一连串新规定即将面临关键考验时,授予FSB更积极的角色.

20国集团(G20)在墨西哥峰会中同意让FSB更具独立性,并提升其地位至为银行、保险及市场的全球标准制定机构.

"FSB应该处理对金融稳定有风险之虞的监管落差,单独或者共同研究标准和准则,"FSB在一项已获G20批准的文件中说.

FSB将可因此得以在起草和修订规范时更具前瞻性,直接从G20取得授权.

FSB目前驻于瑞士巴塞尔的国际清算银行,G20周二支持一项计画,把FSB转为受瑞士法律管辖的独立协会.

初期阶段FSB仍将驻在国际清算银行,完全依赖后者提供融资及服务.

不过,FSB将在五年后进行检讨,检视是否该和国际清算银行切断连结,建立自己的总部并收取会费.(完)