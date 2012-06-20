〔全球金融〕FSB获20国集团支持,将扮演更具全球性的监督角色

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透伦敦6月19日电---全球领袖周二提升金融稳定委员会(FSB)的地位,在一连串新规定即将面临关键考验时,授予FSB更积极的角色.
20国集团(G20)在墨西哥峰会中同意让FSB更具独立性,并提升其地位至为银行、保险及市场的全球标准制定机构.
"FSB应该处理对金融稳定有风险之虞的监管落差,单独或者共同研究标准和准则,"FSB在一项已获G20批准的文件中说.
FSB将可因此得以在起草和修订规范时更具前瞻性,直接从G20取得授权.
FSB目前驻于瑞士巴塞尔的国际清算银行,G20周二支持一项计画,把FSB转为受瑞士法律管辖的独立协会.
初期阶段FSB仍将驻在国际清算银行,完全依赖后者提供融资及服务.
不过,FSB将在五年后进行检讨,检视是否该和国际清算银行切断连结,建立自己的总部并收取会费.(完)
--编译 李婷仪;审校 王冠中
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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