〔专栏节选〕立法权抬头？--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自6月21日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

最近在台湾吵得沸沸扬扬的美牛和证所税议题，或许是宪政纷争，也可以视为政治斗争。行政院和立法院之间的权力天秤重新校正，到底是有计画的冲突，还是偶然的擦枪走火？

就某种程度来说，立法院拒绝批准台湾和美国行政部门之间进口美牛的协议，有可能是立法委员担心瘦肉精的问题，同时也对行政部门在协商过程中，未向立委打声招呼的不满情绪反弹。同样地，证所税的立法过程也是荒腔走板。换言之，立法院技术性延宕马政府宣示的重大法案，可能只是想彰显立法院的权威而已。

距离现在最近一次的宪政改革是在二ＯＯ五年，不过当时仍未厘清台湾究竟是要走总统制还是内阁制；这也让台湾成为除了法国之外，全球独有的宪政体制。

前述两大体制的重要差异在于，内阁制让各党派共存，而总统制则因总统拥有独占的行政权力，政党因而卯劲前进总统府；假若选民认为其所支持的政党无望入主总统府，那么他们便可能将选票集中投给比较有机会当选的友党。这一来，小党便会被快速边缘化，亲民党、台联及新党已经验证了这个现象。

与内阁制不同，总统制没有提供太多的诱因来组织联合政府，主要原因有三：一、总统大位并不需要立法院的任何形式支持，总统只须争取党内支持，不须寻求其他政党的合作。二、总统由全民选出，具有广泛民意基础，因此总统常视自己为治理国家的代理人，其正当性更甚于立法院。三、总统制是赢者全拿的零和游戏，很难与其他政党合作或组成联合政府。

简单来说，内阁制的特色是行政与立法之间的「相互依赖」（mutual dependence），总统制则是「相互独立」（mutual independence）。

台湾前次的宪政改革，便是希望透过彼此权力的牵制，例如总统提名的阁揆必须经由立法院同意、总统也有权否决立法院的决定，企图打破这种相互独立的形态。但这是把利刃，只能偶一为之，并不适用在每天的立法事务上。

表面上看来，这与改革前的宪政规范没什么不同。在陈水扁时代，因为民进党在立法院是少数党，总统被迫与立法院合作，才能推动法案通过，因此这个问题并未被凸显出来。

到了马政府时代，或许才是新宪政结构真正运作的开始，而美牛和证所税则是第一场真枪实弹的考验。

有趣的是，立法院要审的下一个税制改革法案是由立委赖士葆提出的，而非马政府，这有点像是对行政团队呛声：「接下来，我们自己来就可以了！」的味道。

事实上，法规本就应由立法机关产生，即使像美国这种总统制的国家也是如此，而采取内阁制的英国和日本更是如此。或许，台湾的立法院也会慢慢振作起来。(完)

--整理 张雅菁

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.