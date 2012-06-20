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亚洲 | 2012年 6月 20日 星期三 10:42 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑美元守住升幅,关注美联储举措

路透悉尼/惠灵顿6月20日电---澳元和新西兰元兑美元周三徘徊在略低于六周高位的水准,隔夜曾跳涨,因对美国联邦储备理事会(美联储,FED)会有更多刺激举措的揣测,协助引燃对风险资产的需求.

澳元兑美元AUD=D4最新报1.0177美元,距离隔夜触及的高位1.0202相去不远.交易商表示,若站上1.0220(挂有停止单)将为升向1.0250舖路,此为200日移动均线切入位.

新西兰元兑美元NZD=D4报0.7952,略低于六周高位0.7991.交易商预期新西兰元将很快来到重要的0.8000美元水准上方,目标为3月触及的0.8060.

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