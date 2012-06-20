〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑美元守住升幅,关注美联储举措

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透悉尼/惠灵顿6月20日电---澳元和新西兰元兑美元周三徘徊在略低于六周高位的水准,隔夜曾跳涨,因对美国联邦储备理事会(美联储,FED)会有更多刺激举措的揣测,协助引燃对风险资产的需求.
澳元兑美元AUD=D4最新报1.0177美元,距离隔夜触及的高位1.0202相去不远.交易商表示,若站上1.0220(挂有停止单)将为升向1.0250舖路,此为200日移动均线切入位.
新西兰元兑美元NZD=D4报0.7952,略低于六周高位0.7991.交易商预期新西兰元将很快来到重要的0.8000美元水准上方,目标为3月触及的0.8060.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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