〔台湾债市〕RP利率平稳,公司债交割无碍调度且市况较上日舒缓

路透台北6月20日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三平稳,尽管有75亿台币的台塑化(6505.TW)公司债交割,但交易商已预作准备,投信和寿险赎回资金力道减弱,整体市况较上日有所舒缓.

资金调度人士指出,市场预料明日央行理监事会议将有相当大的机会维持利率不变,但受季底及半年报作帐因素影响,目前交易商资金安排倾向落短因应,各家资金分配依旧不均,公债若有缺口仍需多花点时间调度.

交易商并认为,欧债危机拖累全球经济,海内外景气疲弱,央行应会将现阶段货币政策维持在适度宽松,将审慎观望明日更多会后声明.

根据路透访查16家金融机构,多数金融机构一致认为台湾央行6月底利率将维持不变,重贴现率维持在1.875%的三年多高位.这也料会是央行第四次的维持利率不动.[ID:nST0465924]

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,同于上日.(完)