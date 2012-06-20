〔台湾债市〕RP利率平稳,公司债交割无碍调度且市况较上日舒缓

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透台北6月20日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三平稳,尽管有75亿台币的台塑化(6505.TW)公司债交割,但交易商已预作准备,投信和寿险赎回资金力道减弱,整体市况较上日有所舒缓.
资金调度人士指出,市场预料明日央行理监事会议将有相当大的机会维持利率不变,但受季底及半年报作帐因素影响,目前交易商资金安排倾向落短因应,各家资金分配依旧不均,公债若有缺口仍需多花点时间调度.
交易商并认为,欧债危机拖累全球经济,海内外景气疲弱,央行应会将现阶段货币政策维持在适度宽松,将审慎观望明日更多会后声明.
根据路透访查16家金融机构,多数金融机构一致认为台湾央行6月底利率将维持不变,重贴现率维持在1.875%的三年多高位.这也料会是央行第四次的维持利率不动.[ID:nST0465924]
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,同于上日.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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