主要国家经济指标预测--6月21日****

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透6月21日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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6月20日(三)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- -1,577
外资投资日本股市(亿日圆) -- -1,580
6月21日(四)
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 5月 -- 顺差13.34
0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 44.5 44.7
服务业PMI 45.0 45.1
综合PMI -- 44.6
0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第一季 -- -2.0%
0728 德国制造业PMI 6月初值 45.2 45.2
服务业PMI 51.5 51.8
综合PMI -- 49.6
0758 欧元区制造业PMI 6月初值 44.9 45.1
服务业PMI 46.4 46.7
综合PMI 45.5 46.0
0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 4月 -- 盈余75
(经季节调整)(亿欧元) -- 盈余91
0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 4月 -- 流出538
0800 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 5月 -- 逆差9
0830 英国零售销售(较前月) 5月 +1.2% -2.3%
(较上年同期) +2.0% -1.1%
1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 6月 负20 负17
1230 加拿大零售销售(较前月) 4月 +0.3% +0.4%
扣除汽车后的零售销售(较前月) +0.3% +0.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月16日当周 38.0 38.6
初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.2
续领失业金人数(万人) 6月9日当周 327.5 327.8
1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月 53.0 54.0
1400 欧元区消费者信心指数 6月 负20 负19.30
1400 美国领先指标 5月 +0.1% -0.1%
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 4月 -- +1.8%
(较上年同期) -- +2.7%
1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 457 462
成屋销售变动率 -1.1% +3.4%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 6月 0.0 负5.8
2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 5月 -- 1.10
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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6月19日(二)
2350 日本贸易收支(亿日圆) 5月 逆差9,073 逆差5,611
出口(较上年同期) +10.0% +9.3%
进口(较上年同期) +9.3% +2.9%
6月20日(三)
0130 澳洲住房开工(较前季) 第一季 -12.6% --
0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -0.3% -0.2%
(较上年同期) +2.1% +2.3%
0800 意大利工业订单(较前月) 4月 -1.9% --
(较上年同期) -12.3% --
工业销售(较前月) -0.5% --
(较上年同期) -4.1% --
0830 英国请领失业金人数(万人) 5月 减少0.81 减少0.3
0830 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 6月 0-9-0 0-9-0
0830 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 4月 8.2% 8.2%
0900 瑞士ZEW投资者信心指数 6月 负43.4 --
1100 美国抵押贷款市场指数 6月15日当周 941.5 --
再融资指数 5,385.8 --
1630 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定 0-0.25% --
2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +1.1% +0.5%
(较上年同期) 2.4% +1.3%
2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 6月 负3 正2
(完)
--整理 张明钧/王洋;审校 郑茵
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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