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亚洲 | 2012年 6月 20日 星期三 11:13 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘收涨,投资人期待美联储采取刺激措施

路透东京6月20日电---日本股市日经指数周三早盘上涨,因市场愈加猜测美国联邦储备理事会(美联储,FED)将推出新一轮刺激措施,以应对经济成长放缓和欧债危机的冲击.

日经指数.N225早盘收涨0.8%至8,722.15点,升破8,714.78点.该处是指数从3月27日至6月4日跌势的23.6%回档位.

美联储预计将在1630GMT公布声明.

金融股及房地产股在早盘炙手可热,野村控股(8604.T)涨2.6%,大和证券集团(8601.T)涨3.8%,住友不动产(8830.T)涨3.6%.

东证股价指数.TOPX升1.3%,至744.19点.东证早盘成交量清淡.(完)

--编译 李婷仪;审校 戴素萍

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