《即时观点3》台湾5月外销订单同比减少3.04%,下半年中国政策有助减压

路透台北6月20日电---台湾经济部周三公布,5月外销订单较上年同期减少3.04%,贴近市场预估的衰退3.55%,且已连续三个月呈现衰退.

经济部官员并指出,预期6月外销订单年增率还是不会转为正成长,预估呈现下滑1.5%左右.

经济部指出,就本月接单货品观察,以运输工具及其设备较上年同月减少4.7亿美元或减32.10%影响最大,主因国内造船大厂去年接获船舶长期订单.此外,资讯与通信产品则因新旧产品交替期,致较上年同月减少2.2亿美元或减2.41%.

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以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2012年5月 2012年4月

外销订单 -3.04 -3.52

路透调查 -3.55 --

订单区域

中国大陆(含港) -4.32 -7.80

美国 +5.86 +0.79

欧洲 -8.17 -0.78

**市场评论**

--元富投顾分析师 许芷雁:

下半年动能会由上半年的负转正,因为预期苹果即将推出iPhone5跟迷你iPad.

我们认为央行不会调整利率.此刻正影响台湾的台风,将会拉抬食品价格,不过幅度应该还在央行可忍受的范围.

--ANZ澳纽银行高级经济师 杨宇霆:

就金额来看,台湾外销订单5月表现持平,显示即使在欧债危机下,全球电子族群仍维持不坠,且外销订单附带的动向调查指数显示展望稳定.

我们仍认为台湾央行明天将维持重贴现率在1.875%,市场总经分析师也普遍这么预期.然而,台湾严峻的天气状况将是潜在改变未来央行货币政策立场的不确定风险.

--台北花旗银行首席经济学家郑贞茂:

这衰退幅度比我预估的衰退3.8%要好一点.整体来看,虽然衰退情况不像市场预期的那样糟,但趋势还是一样,所有产业大致都不是很好.

我预期下半年经济会好转,外销订单会回升,转回正成长,特别是中国的订单.开学返校的采购需求效应,应该会让6月及7月的订单有明显的成长.

--大众银行分析师 陈森林:

虽然衰退的幅度没有市场预期的那么大,但衰退就是不好.不过我们认为,下半年中国的政策会陆续出炉,有机会看到货币政策宽松的情况,这对台湾及在大陆的台商都是好事.中国的需求去年下半年以来就很弱,如果今年下半年情况改善的话,台湾的压力就会减轻.

欧洲的部分已经没办法预期.现在各国还未协调出结论,就算要转向,那也是明年的事了,我们对欧洲下半年的看法还是保守.

**市场反应**

--此数据在台湾汇市临收盘前公布,台币兑美元TWD=TP收盘升1.2分,报29.878.

--台股加权股价指数.TWII收升0.85%至7,334.63点.

**相关连结**

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**相关背景**

--台湾5月出口金额较上年同期衰退6.3%,进口则衰退10.5%.

--主计处估计今年全年GDP年增率为3.03%,CPI年增率为1.84%.

--台湾央行在3月底的理监事会议连续三季将利率维持在1.875%不变,重贴现率停在近三年的高位.

--台湾外销订单数据的表现通常优于实质出口及工业生产数据,因台湾制造业者纷纷将生产基地外移到中国大陆或其他国家,以降低成本.(完)

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