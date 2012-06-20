〔路透基点〕和记电讯三年期55亿港元再融资案额度分配浮现--RLPC

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港6月20日电---汤森路透期下基点援引消息人士称,星展银行已加入和记电讯的三年期55亿港元(7.09亿美元)再融资案,参贷金额11亿港元.
另外,中国银行、东方汇理银行、汇丰、三井住友银行均各参贷5.50亿港元.中国农业银行、加拿大帝国商业银行(CIBC)、瑞穗实业银行、渣打银行、新加坡大华银行各参贷4.50亿港元.
一如先前的报导,借款方将贷款规模从65亿港元降至55亿港元.
消息人士表示,借款方起初计划贷款规模仅为50亿港元,但在获超额认购后规模扩大至65亿港元.
是次未获担保的贷款分为一笔33亿港元的定期贷款和一笔22亿港元的再循环信贷额度.此前二者规模分别为36亿港元和29亿港元.
本案已在6月14日签署协议.
参贷银行获得含所有成本费用200个基点,利率为香港银行同业拆息利率加码160个基点,先付费用120个基点.循环信贷额度承诺费用为40个基点.(完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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