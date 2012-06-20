〔路透基点〕和记电讯三年期55亿港元再融资案额度分配浮现--RLPC

路透香港6月20日电---汤森路透期下基点援引消息人士称,星展银行已加入和记电讯的三年期55亿港元(7.09亿美元)再融资案,参贷金额11亿港元.

另外,中国银行、东方汇理银行、汇丰、三井住友银行均各参贷5.50亿港元.中国农业银行、加拿大帝国商业银行(CIBC)、瑞穗实业银行、渣打银行、新加坡大华银行各参贷4.50亿港元.

一如先前的报导,借款方将贷款规模从65亿港元降至55亿港元.

消息人士表示,借款方起初计划贷款规模仅为50亿港元,但在获超额认购后规模扩大至65亿港元.

是次未获担保的贷款分为一笔33亿港元的定期贷款和一笔22亿港元的再循环信贷额度.此前二者规模分别为36亿港元和29亿港元.

本案已在6月14日签署协议.

参贷银行获得含所有成本费用200个基点,利率为香港银行同业拆息利率加码160个基点,先付费用120个基点.循环信贷额度承诺费用为40个基点.(完)