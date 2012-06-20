《汇市简讯》澳元上档受阻于仓位调整

0533GMT * 澳元/美元及澳元/日圆受阻,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)公布决议前市场调整仓位 * 澳元兑美元高见0.7980,澳元/日圆则为80.58 * 趋势仍向上,1.0220美元及80.75及81.00日圆上方有停止单 * 澳元/美元从0.7950附近就有买盘,澳元/日圆则是在80.00 (完) --编译 张明钧;审校 龚芳 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=