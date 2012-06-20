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亚洲 | 2012年 6月 20日 星期三 14:00 BJT

〔东京汇市〕欧元走低,然美联储决议出炉前跌势有限

* 美元指数徘徊在一个月低点附近

* 美联储可能延长卖短买长操作,不太可能祭出第三轮量化宽松

* 若美联储未出台第三轮量化宽松,美元可能上涨

路透新加坡6月20日电---欧元兑美元周三下滑,但守住上日多数涨幅,投资人关注焦点放在美国联邦储备理事会(美联储,FED)是否将采行进一步的货币刺激措施来支撑经济复苏.

有迹象显示,希腊各政党可能接近组建联合政府,且西班牙公债近日下跌后在周二获得略微喘息,令欧元也获得一些支撑.

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