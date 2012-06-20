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亚洲 | 2012年 6月 20日 星期三 14:23 BJT

〔韩国股市〕小幅收高,市场乐观期待FED行动

路透首尔6月20日电---韩国股市周三小幅收升,因市场乐观预期美国联邦储备理事会(FED,美联储)将推出更多货币刺激措施,但韩股成交量有限.

美联储周三结束为期两天的政策会议,投资人猜测美联储将延长卖短买长的债券购买计画.

继20国集团(G20)墨西哥峰会同意支持欧元区的广泛措施后,投资人亦期待6月稍晚欧盟峰会将有果断措施.

半导体股表现较佳,三星电子(005930.KS)涨0.64%,SK Hynix(000660.KS)劲升3.98%.

综合股价指数.KS11收高0.65%,至1,904.12点,为25个交易日来最高.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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