〔韩国股市〕小幅收高,市场乐观期待FED行动

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透首尔6月20日电---韩国股市周三小幅收升,因市场乐观预期美国联邦储备理事会(FED,美联储)将推出更多货币刺激措施,但韩股成交量有限.
美联储周三结束为期两天的政策会议,投资人猜测美联储将延长卖短买长的债券购买计画.
继20国集团(G20)墨西哥峰会同意支持欧元区的广泛措施后,投资人亦期待6月稍晚欧盟峰会将有果断措施.
半导体股表现较佳,三星电子(005930.KS)涨0.64%,SK Hynix(000660.KS)劲升3.98%.
综合股价指数.KS11收高0.65%,至1,904.12点,为25个交易日来最高.(完)
--编译 蔡美珍;审校 白云
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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