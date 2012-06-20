〔台湾债市〕101/5R殖利率随美债收高,量缩静待美台最新利率决策

路透台北6月20日电---台湾10年增额券101/5R发行前交易(when-issued)殖利率周三收高,主要随美债殖利率走高,惟市场屏息以待美国及台湾宣布最新利率决策,台债交投更加清淡.

市场人士表示,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在台北时间周四凌晨公布最新货币政策,而台湾央行理监事会则是紧接着在周四午后登场,台债成交量更加低迷,显示市场观望气氛更趋浓厚,目前静待不确定因素一一厘清.

"明天将是关键,上午有FOMC、下午有央行理监事会议."一票券商交易员说.

他表示,昨天101/5R空单量大幅减少,由前日的106.5亿台币降为昨日的95.5亿,在利率政策结果出炉前,多空双方均有意降低曝险部位.他并指出,国内外的利率政策对台债来说,比希腊、西班牙债务风暴更为重要,影响更直接.

美国公债价格周二回落,在美联储公布声明前,股市上涨抑制了市场对避险公债的买盘.美联储声明可能将推出促进经济增长的新措施.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO +0.45 0.9300 0.9300-0.9320 31.0

10 101/5R A01105R=TWO +0.46 1.1916 1.1900-1.1933 52.0

台湾央行将在周四午后召开第二季的全体理监事会议.目前市场分析师多认为,央行料将维持利率不变.[ID:nST0521615]

前述票券商交易员表示,虽然市场普遍预期央行本季将维持利率不变,但以往央行皆会在标售定期存单下方标注发行存单收回资金之效果等同调高存款准备率,但6月份突然删掉这段文字,引起市场臆测央行将释出新的货币政策.

交易员认为,台湾出口表现欠佳,央行这次虽不至于升、降息,但的确有可能利用每日公开市场操作调控货币市场资金动能,此举将牵动短率走向,并进一步影响台债殖利率走势.

另一主力证券交易员指出,本周除了央行理监事会议外,101/5R将于周五公开标售,得标利率结果也是一大变数,料本周成交量都将受不确定因素影响而持续低迷.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 没有成交

5 101/1 A01101=TWO 0.9300

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)