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市场报道 | 2012年 6月 20日 星期三 14:40 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:市场屏息等待美联储决议,关注是否推出QE3

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* 美元/日圆下跌0.18%,至78.86日圆;新西兰元/美元跌0.28%,至0.7951美元,新西兰元/日圆跌0.44%,至62.71日圆.

* 若美联储延长卖短买长,放弃QE3,欧元及澳元可能受创最大

* 即使宣布QE3,也可能出现利多出尽的卖盘

* 对于美联储宽松措施的预期,已持续增温数周

* 欧元/美元在1.2750之前有卖单,1.2750上方有停止单

* 美联储会前的澳元/美元空头回补已结束,看向盘初低点1.0167美元.(完)

--编译 蔡美珍;审校 杜明霞

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