〔台湾个股〕台塑六轻厂区因跳电部分停工,影响料在可控范围(更新版)

(新增细节及分析师评论)

* 供电测试意外致生产厂停工

* 供电回路检查安全后将陆续复电

* 分析师指市场需求不高限缩影响

路透台北6月20日电---台湾石化业龙头--台塑集团云林六轻厂区午前进行供电测试发生跳电意外,致两座烯烃厂紧急停炉,导致部分工厂受连累停工,但目前已有小部分恢复供电.不过因目前市场需求有限,所以料影响不大.

台塑集团稍晚发出简短新闻稿表示,今日约11时55分左右,六轻厂区进行供电测试时,因一供电线路瞬间接地,造成生产厂区跳电,目前已由另一线路送电中,预定今日各送电回路详细检查安全无虞后将陆续复电.

台塑石化(6505.TW)董事长陈宝郎在电话中对路透表示,目前直接受影响的是烯烃厂的生产,他已紧急南下云林了解状况.

群益证券分析师詹明丰指出,如果只是跳电问题,粗估烯烃厂约停工两至三天后即可复工.加上当前不景气影响市场需求,估计对台塑集团的影响将有限,但其抢修的短期费用将增高,直接影响6月的获利表现.

受全球景气不振影响,客户需求疲弱,台塑化5月营收较上月大减近23%.

詹明丰也指出,如果六轻所在地云林县政府对六轻工安仍有疑虑,也可能延宕其开工时程.

六轻共有三座烯烃厂,其中一个正在岁修,其余两座紧急停炉后,六轻部分运作已被迫停止.

麦寮六轻自1994年动工兴建,正式运转至今约13年.

台塑集团旗下上市公司尚包括台塑(1301.TW)、南亚(1303.TW)及台化(1326.TW).

台塑石化今日收涨1.09%报83.7台币,优于大盘扬升0.85%.(完)