〔台湾个股〕台塑六轻厂区因跳电部分停工,影响料在可控范围(更新版)

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(新增细节及分析师评论)
* 供电测试意外致生产厂停工
* 供电回路检查安全后将陆续复电
* 分析师指市场需求不高限缩影响
路透台北6月20日电---台湾石化业龙头--台塑集团云林六轻厂区午前进行供电测试发生跳电意外,致两座烯烃厂紧急停炉,导致部分工厂受连累停工,但目前已有小部分恢复供电.不过因目前市场需求有限,所以料影响不大.
台塑集团稍晚发出简短新闻稿表示,今日约11时55分左右,六轻厂区进行供电测试时,因一供电线路瞬间接地,造成生产厂区跳电,目前已由另一线路送电中,预定今日各送电回路详细检查安全无虞后将陆续复电.
台塑石化(6505.TW)董事长陈宝郎在电话中对路透表示,目前直接受影响的是烯烃厂的生产,他已紧急南下云林了解状况.
群益证券分析师詹明丰指出,如果只是跳电问题,粗估烯烃厂约停工两至三天后即可复工.加上当前不景气影响市场需求,估计对台塑集团的影响将有限,但其抢修的短期费用将增高,直接影响6月的获利表现.
受全球景气不振影响,客户需求疲弱,台塑化5月营收较上月大减近23%.
詹明丰也指出,如果六轻所在地云林县政府对六轻工安仍有疑虑,也可能延宕其开工时程.
六轻共有三座烯烃厂,其中一个正在岁修,其余两座紧急停炉后,六轻部分运作已被迫停止.
麦寮六轻自1994年动工兴建,正式运转至今约13年.
台塑集团旗下上市公司尚包括台塑(1301.TW)、南亚(1303.TW)及台化(1326.TW).
台塑石化今日收涨1.09%报83.7台币,优于大盘扬升0.85%.(完)
--记者 林妙容;审校 杨淑祯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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