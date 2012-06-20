〔台湾汇市〕亚币涨势促台币/美元收在三周高位,静待美联储声明

路透台北6月20日电---台币兑美元TWD=TP周三微收升1.2分,因台股和亚币涨势带动,但在美国联邦公开市场委员会(FOMC)及央行理监事会议结果公布前,多空缩手观望;尾盘央行虽收回部份涨幅,终场仍收在近三周以来高位.

汇银人士表示,外汇买卖多为仓位调整,外资双向操作乏明显方向;值得注意的是,若市场对美联储推出第三次量化宽松政策(QE3)期望落空,最终仅以延长扭转操作(Operaion Twist)收场,或引发失望性获利了结的非美货币卖盘,然上有出口商美元抛盘守候,跌幅也不至太大.

"整个亚洲市场在FOMC会议及贝南克谈话前显得相当安静,"一位外汇交易主管说.

另有本地银行人士指出,台风来袭促中南部地区休假一日,进出口商抛补需求不大,亦使台北汇市交易冷清.

根据人事行政局资料显示,今日包括南部的高雄市、台南市、屏东县、嘉义县市、中部的苗栗县、台中市、彰化县、云林县和南投县均停止上班上课;而近午时新竹县市也宣布下午停班停课.(www.cpa.gov.tw/)

不过,央行第二季全体理监事会议将如期于周四下午三点召开.交易商表示,市场多预期央行将维持利率不变,但台湾近期出口数据表现疲弱,将关注央行有无释出透过弱势汇价来挽救出口颓势等政策讯号.

台湾经济部周三公布,5月外销订单较上年同期减少3.04%,贴近市场预估的衰退3.55%,且已连续三个月呈现衰退.经济部官员并指出,预期6月外销订单年增率还是不会转为正成长,预估呈现下滑1.5%左右.[ID:CT0466180]

交易员表示,若无出乎意料结果出现,台币短线恐难脱区间盘整,明日交投先看29.8-30.0元间,将持续观察欧元及其他亚币走势.

台币兑美元前一次收盘高位出现在5月31日,报29.860元.

台湾股市.TWII周三收盘上涨0.85%,至7,334.63点;外资及陆资在台股买超37.74亿台币,已连续四日买超,累计金额为150.5亿.[ID:nST0466308]

另外,韩元KRW=周三触及逾五周高位,带领其它新兴亚币上扬,因投资者考虑美国联邦储备理事会(美联储,FED)是否将推出更多刺激举措来提振本国经济.[EMRG/SGCN]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

----------------------------------------------------------------------------

16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.878 29.890 29.750-29.929 29.890 5.97 5.70

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.842 29.858 29.835-29.862 29.849 3.15 2.86

COSMOS1

----------------------------------------------------------------------------

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 0.000/0.005 -0.015/0.000

美元/台币六个月期 -0.195/-0.165 -0.205/-0.180

---------------------------------------------------------------------------- (完)