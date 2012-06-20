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市场报道 | 2012年 6月 20日 星期三 15:39 BJT

《汇市简讯》美元/瑞郎:受阻于趋势线,均线呈空头排列

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* 守在0.9450附近的波林格区间低档支撑

* 日线趋势显示有可能进一步走跌

* 10日均线向下穿过21日均线,呈空头交叉,料令空头获得激励

* 在日趋势线0.9537下方可以找机会作空 (完)

--编译 张明钧;审校 王洋

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