中国基金：核建产业基金成立，计划五年内管理基金规模500-1,000亿元--报载
路透北京3月2日 - 中国金融时报周四报导称，核建产业基金管理有限公司近期成立，注册资本2亿元人民币，计划五年内管理基金规模达到500亿元至1,000亿元。
路透伦敦6月20日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:汇市焦点转向美国联邦公开市场委员会(FOMC)及新一轮量化宽松的可能性之际,欧元/美元直接被打回下探55日平滑移动平均(EMA)区间低端.之前涨势看来仍属修正性质,必须升破1.2730/1.2850阻力,才能确立趋势.
美元指数:从上行的26周EMA所显示的中长期趋势来看,即使跌破上周低点(81.16),这仍属于短暂的中期修正走势.但3月中旬弹至80.75的表现,应会吸引买方对目前跌势有所反应.若升破82.90,也将强烈暗示修正低点已不足为虑,并且有机会上看83.54高点上方.
美元/日圆:如果能够升破79.15日圆,则同时形成"吻别"结构(突破然后重测趋势线)以及头肩底的可能性,将更具说服力,因此当价位逼近此处时应仔细注意.
纽约 当日 今年来 2011年
0735GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
--------------------------------------------------------------
欧元/美元 EUR= 1.2681 1.2687 -0.05 -2.04 1.2945
美元/日圆 JPY= 78.87 78.92 -0.06 +2.51 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 100.02 100.12 -0.10 +0.45 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9466 0.9464 +0.02 +0.96 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5726 1.5723 +0.02 +1.23 1.5535
美元/加元 CAD= 1.0186 1.0178 +0.08 -0.07 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0186 1.0186 +0.00 -0.38 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.7949 0.7979 -0.38 +2.12 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 80.340 80.360 -0.02 +2.16 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 62.690 62.930 -0.38 +4.78 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 124.02 124.09 -0.06 +3.76 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2809 1.2763 +0.36 -2.42 1.3126
--------------------------------------------------------------
附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张明钧
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透北京3月2日 - 中国金融时报周四报导称，核建产业基金管理有限公司近期成立，注册资本2亿元人民币，计划五年内管理基金规模达到500亿元至1,000亿元。
路透3月2日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说 明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/3/2(预估) BMO SPLS.OQ Q4 2016 史泰博(Staples) 2017/3/2 BMO KR.N Q4 2016 克罗格(Kroger) 2017/3/2 AMC ADSK.OQ Q4 2017 欧特克(Autodesk) 2017/3/2 21:15 COO.N Q1 2017 Cooper Companies Inc 2017/3/2 21:15 COST.OQ Q2 2017 好市多(Costco Wholesale) 2017/3/3 BMO PGR.N
路透北京3月2日 - 中国国土资源部等明确，将严肃查处煤矿超层越界开采等违法违规行为，并部署开展煤矿超层越界开采专项检查整治行动，整治行动从3月开始持续到8月末，将把超层越界开采作为重大安全隐患进行处罚。