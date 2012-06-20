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市场报道 | 2012年 6月 20日 星期三 15:49 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦6月20日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:汇市焦点转向美国联邦公开市场委员会(FOMC)及新一轮量化宽松的可能性之际,欧元/美元直接被打回下探55日平滑移动平均(EMA)区间低端.之前涨势看来仍属修正性质,必须升破1.2730/1.2850阻力,才能确立趋势.

美元指数:从上行的26周EMA所显示的中长期趋势来看,即使跌破上周低点(81.16),这仍属于短暂的中期修正走势.但3月中旬弹至80.75的表现,应会吸引买方对目前跌势有所反应.若升破82.90,也将强烈暗示修正低点已不足为虑,并且有机会上看83.54高点上方.

美元/日圆:如果能够升破79.15日圆,则同时形成"吻别"结构(突破然后重测趋势线)以及头肩底的可能性,将更具说服力,因此当价位逼近此处时应仔细注意.

纽约 当日 今年来 2011年

0735GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2681 1.2687 -0.05 -2.04 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.87 78.92 -0.06 +2.51 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 100.02 100.12 -0.10 +0.45 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9466 0.9464 +0.02 +0.96 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5726 1.5723 +0.02 +1.23 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0186 1.0178 +0.08 -0.07 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0186 1.0186 +0.00 -0.38 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.7949 0.7979 -0.38 +2.12 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 80.340 80.360 -0.02 +2.16 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 62.690 62.930 -0.38 +4.78 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 124.02 124.09 -0.06 +3.76 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2809 1.2763 +0.36 -2.42 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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