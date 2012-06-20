欧元/美元:汇市焦点转向美国联邦公开市场委员会(FOMC)及新一轮量化宽松的可能性之际,欧元/美元直接被打回下探55日平滑移动平均(EMA)区间低端.之前涨势看来仍属修正性质,必须升破1.2730/1.2850阻力,才能确立趋势.

美元指数:从上行的26周EMA所显示的中长期趋势来看,即使跌破上周低点(81.16),这仍属于短暂的中期修正走势.但3月中旬弹至80.75的表现,应会吸引买方对目前跌势有所反应.若升破82.90,也将强烈暗示修正低点已不足为虑,并且有机会上看83.54高点上方.