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亚洲 | 2012年 6月 20日 星期三 17:32 BJT

〔台湾债市〕101/5R期10年公债中,银行业卖超0.5亿台币

路透台北6月20日电---台湾柜台买卖中心周三公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/5RA01105R=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 9.50 10.00 -0.50

票券业 0.50 0.00 +0.50

证券业 8.00 8.00 +0.00 (完)

--记者 詹静宜; 审校 董永年/乔艳红

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