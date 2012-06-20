〔台湾财政〕力推证所税案7月过关,强化公私合作推动公共建设--财政部长

* 力推证所税案7月过关

* 强化公私合作推动公共建设

路透台北6月20日电---上任不到三周的台湾财政部长张盛和周三表示,希冀7月间召开的立法院临时会中证所税法案可以通过;而台湾财政困窘下,未来将结合政府和民间合作推动公共建设.

6月4日甫上任的张盛和在一场记者会中表示,7月临时会证所税法案若能通过,也是各界的期待.近期股市受证所税的影响已经很小,股市也回归基本面,未来会与立法院协商沟通.

"资本利得课税是大家的期待,慢慢来, 先求有再求好,"张盛和表示.他先前在财政部工作30余年,曾担任过赋税署署长、财政部常务次长及政务次长.

他并进一步表示,税制改革不容易,例如加值税、两税合一、特种货物及劳务税过去都推行多年才施行,"证所税这次牺牲这么大,不能让它白白牺牲."

台湾股市.TWII自3月底受证所税推行的不确定性、以及欧债风暴蔓延的影响,由3月中旬的高点8,100余点走跌至最低6月初的6,857点.其中跌幅最高达15%.今日收盘加权股价指数报7,334.63点.[.TWCN]

财政部在3月间由原部长刘忆如大力推行证所税,但推行期间风雨不断,股市受其不确定因素,接连重挫,成交量也跌落谷底,引发民怨接连不断.仅仅四个多月的推行时间,因证所税推行不顺利,上任仅四个多月的刘忆如即落寞请辞.

目前已送入立法院的证所税有诸多版本,其中以"国民党行政立法整合版"通过立法实施的可能性最高.为降低对股市的冲击,整合版内容将上周版本中的"大户条款"暂缓实施.自明年起施行为期两年的双轨制,取消核实课征制的大户条款,且税率降为15%,并与综合所得税脱钩.但2015年起改回核实课征,将每年卖出10亿台币以上的大户纳入.[ID:nST0458786]

**结合公民营推动公共建设**

由于出口表现未如预期,台湾政府5月末时连续第六度下修2012年经济成长率至3.03%.经济景气持续低迷,加上台湾近年来深陷债限40%困扰,财政困窘下公共建设资金从何处来成为难题.

张盛和指出,活化国有资产是未来重要的方向,也是必需要走的,而台湾赤字来自资本项的预算,效益是长期的,理论上财源就应由长期资金而来.这在很多国家是没有债限规定,例如美国是以金额限定,日本没有限制.

"长期建设资金来自举债并不可行,要结合民间资金才行,"张盛和指出.

他进一步指出,台湾的财政近年来深受债限40%的困扰,估计今年会到37%.目前只剩3-4%的举债上限可以举债.但台湾的民间资金有10兆(万亿),还有1.3兆的超额储蓄,因此将让国有土地的财产更活化,且让民间的资金有去处,未来会尽速研议民间财务主导公共建设,减轻国库负担.

2011年台湾中央政府总预算中岁出1兆9,917亿台币,岁入1兆6,458亿,收支短绌3,459亿台币.2012年估计岁出1兆9,606亿,岁出1兆7,298亿台币,短绌2,308亿.

今年1-4月中央债务占前三年名目国民生产总值(GNP)平均的比例约在36%,仍低于法定上限40%.

台湾财政部资料显示,至今年4月底,中央政府长短期债务未偿还余额约5.23兆台币,平均每人负担债务22.5万台币,是国债钟设置一年半来的最高.不过如果加计主计总处所公布至去年底的潜藏债务14.99兆台币,每人负担急增至逾90万台币.(完)