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亚洲 | 2012年 6月 20日 星期三 17:47 BJT

《汇市简讯》澳元/美元受1.0200选择权到期因素牵动

0920GMT

* 澳元/美元走势受1.0200选择权到期牵动.1.0202为昨日触及的六周高位

* 停止买单据称在1.0220(5月7日高点)上方.1.0219为1.0857到0.9581波段的50%回档位

* 若美联储今日稍晚宣布QE3,澳元有机会测试/突破1.0250

* 反之,若美国未宣布QE3,可能引发多仓获利了结.亚洲市场低点在1.0167

* 澳洲金融评论报报导,澳洲政府已在法案中删除外国投资人增税内容.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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