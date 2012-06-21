(重温稿)〔台湾货币市场〕短率市场平静无澜,但票券商明日缺口料扩大

* 短率市场无风雨很平静

* 中南部台风假不上班将使明日短票量升高

* 央行理监事会议影响仍小

记者 高洁如

路透台北6月20日电---台湾银行间短率周三相当平静.中南部因台风来袭休假一日,仅北部正常上班,惟市场资金供需平稳,短率平稳无波.

展望明日,交易人士表示,尽管明日午后有第二季理监事会议,不过市场预估央行维持利率不变的可能性很高,对金融市场的影响很小.而今日央行存单到期金额并不少,挹注市场资金之外,外商银也还有多余资金,且需求不算很高,市况平稳.

人事行政局的资料显示,今日包括南部的高雄市、台南市、屏东县、嘉义县市、中部的苗粟县、台中市、彰化县、云林县和南投县均停止上班上课;而近午时新竹县市也宣布下午停班停课.(www.cpa.gov.tw/)

"今天市场很平静啊,大概是本来想要放台风假但又没有..所以就这样子就好了吧!"一位大型银行资金调度人士称.

前述交易人士也说,因应季底的来临,银行冲放款之下,预料市场资金将趋于紧俏.不过,本提存期银行间的准备数字也提早在月中即由负转正,这也显示银行在月中即弥平缺口的保守心态.

根据路透访查16家金融机构,多数金融机构一致认为台湾央行将重贴现率维持在1.875%的三年多高位.分析师认为,由于欧债问题引发实体需求严重放缓,景气复苏不如预期让央行可能考虑降息;但政府今年调高油价、电价引发全年通膨率有走升疑虑,物价已有蠢动之势,这让央行没有调降利率的空间.[ID:nST0465924]

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.511%,同上日;区间在0.388-0.70%,亦与上日相同.

一周(2-7天)拆款区间则在0.506-0.77%,也与上日一样.

**短票利率平稳**

短票方面,票券商则表示,由于中部和南部的分公司因台风而停止上班,这部分的资金缺口将延至明日.不过,由于明日央行存单到期金额不如今日高,且周四、周五的票量本来就比平日高,因此预期市况将会更为紧张.

今日银行间30天短票主要成交利率在0.85-0.86%,上日在0.85-0.87%.大型金融机构与票券商的成交利率仍在0.87%.

台湾央行今日共发行2,787亿台币存单,相较存单到期金额2,852.5亿,存单发行余额减少65.5亿.

[TW/MMTCN]

本周央行存单到期总额为9,626.4亿台币,本周余日的存单到期情况分别为:周四793亿及周五2,460.5亿.周五(22日)有250亿台币国库券发行的紧缩因素.

拆款中心资料PIBC显示,周三当日超额准备为负13亿台币;累计超额准备为476亿台币,加计前期1%的超额准备为1,676亿台币.

**公债RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率则平稳,尽管有75亿台币的台塑化(6505.TW)公司债交割,但交易商已预作准备,投信和寿险赎回资金力道减弱,整体市况较上日有所舒缓.

资金调度人士指出,市场预料明日央行理监事会议将有相当大的机会维持利率不变,但受季底及半年报作帐因素影响,目前交易商资金安排倾向落短因应,各家资金分配依旧不均,公债若有缺口仍需多花点时间调度.

交易商并认为,欧债危机拖累全球经济,海内外景气疲弱,央行应会将现阶段货币政策维持在适度宽松,将审慎观望明日更多会后声明.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,同于上日.(完)