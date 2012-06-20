〔国际油市〕油价触及18个月低点,因库存上升且美联储声明令人失望

* 美国能源资料协会(EIA)数据显示原油库存意外增加

* 美联储延长卖短买长操作

路透纽约6月20日电---全球油价周三挫低逾3%,跌至一年半低点.数据显示美国原油库存意外增加,且投资人对美国联邦储备理事会(FED)所宣布的扶助经济举措感到失望.

美联储发表声明后,石油、股市及其他风险性资产出现震荡,起初的反应是下跌,因联储没有出台更大胆的宽松措施;后来由跌转升,市场寄望延长卖短买长操作的期限,也许对经济有帮助.

在一个小时内,多数金融市场重回美联储声明之前的水平.石油交易商关注欧债危机和美国经济增长乏力令石油库存日益过剩的迹象.

但在接近收盘时,欧美两地的石油期货更进一步走跌,投资人认为美联储主席贝南克的评论,没有提供太多量化宽松的希望.美联储前两轮推出刺激措施时,曾促使投资人涌进大宗商品之类的风险资产,从而支撑了油价.

布兰特原油期货8月合约LCOc1收报每桶92.69美元,下跌3.07美元,是2010年12月17日以来,布兰特近月合约最低结算价.