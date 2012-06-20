澳新经济指标预测--6月21日-6月28日****

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透6月21日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------6月18日当周---------------------------------
6月21日(四)
暂无重要数据
6月22日(五)
暂无重要数据
----------------------------------6月25日当周---------------------------------
6月25日(一)
暂无重要数据
6月26日(二)
2245 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度) 5月 顺差3.0 顺差3.55
(年度) 逆差7.9 逆差5.4
进口(亿新西兰元) 5月 38.0 35.3
出口(亿新西兰元) 41.0 38.9
6月27日(三)
暂无重要数据
6月28日(四)
2245 新西兰建筑许可 5月 -- -7.2% (完)
--编译 李婷仪;审校 张荻
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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