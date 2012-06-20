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亚洲 | 2012年 6月 21日 星期四 07:03 BJT

****澳新经济指标预测--6月21日-6月28日****

路透6月21日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------6月18日当周---------------------------------

6月21日(四)

暂无重要数据

6月22日(五)

暂无重要数据

----------------------------------6月25日当周---------------------------------

6月25日(一)

暂无重要数据

6月26日(二)

2245 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度) 5月 顺差3.0 顺差3.55

(年度) 逆差7.9 逆差5.4

进口(亿新西兰元) 5月 38.0 35.3

出口(亿新西兰元) 41.0 38.9

6月27日(三)

暂无重要数据

6月28日(四)

2245 新西兰建筑许可 5月 -- -7.2% (完)

--编译 李婷仪;审校 张荻

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