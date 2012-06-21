〔路透专访〕英国央行委员布罗德班特称,央行需向经济注入更多流动性

欧洲已公布经济指标--2017/3/2
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透威尔斯加地夫6月20日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特表示,英国央行可能需要向疲弱的英国经济注入更多资金,因过去几周来前景更显黯淡,且欧元区危机可能还会在一段时间内带来冲击.
然而,布罗德班特在接受路透专访时警告称,若欧元区危机持续拖累出口和企业信心,光只是英国政策官员的努力不太可能推动热络的经济复苏.
此次专访在周二晚间进行,而英国央行在周三公布6月政策会议记录,该记录显示,布罗德班特投票反对央行恢复资产购买计画.布罗德班特在九人货币政策委员中,属于偏中间立场者,而这次央行政策委员会表决以五比四的微弱差距否决了恢复资产购买计画.
布罗德班特称,上周宣布的向银行挹注廉价资金计画,已经显现一些不错的效果.政策官员在7月下次会议评估是否需要进一步量化宽松时,也需要把这一点纳入考量.
"我可以肯定的说,5月通胀报告公布后,有更多的理由进行某种干预,"布罗德班特在威尔斯加地夫拜访地区企业时接受专访称.
他指出,拜大宗商品价格回落之赐,通胀前景已有所改善,他指的是英国5月通胀率意外降至两年半低点2.8%.
"企业调查趋于疲弱,在英国、在欧洲大陆是如此,在整个美国也是如此,"布罗德班特说."在这情况下,也提供了更多干预的理由."
尽管布罗德班特表示第三季有可能出现衰退,但他也指出经济中一些韧性.
"我们没看到失业率大幅上扬,而企业调查结果也远优于2008/2009年水准,都不是在常见衰退情况下会出现的水准内,"布罗德班特说.
"显然事况有恶化的风险,因此上周官邸演说中提到政策措施的时机并非巧合,"他说.(完)
--编译 王冠中;审校 程琳
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透布鲁塞尔3月2日 - 欧盟统计局周四公布，欧元区2月通胀率升至2.0%，符合市场预期，主要受能源价格劲升拉动，另外欧元区失业率仍持平。
路透3月2日 - 多数东南亚股市周四上涨，追随亚洲股市及美股隔夜走势，美国总统特朗普承诺大举投资基础设施、削减企业税并放宽监管，令投资者感到宽慰。 虽然特朗普在演讲中未提供税改或支出计划的细节，但投资者认为他的措辞不再盛气凌人，尝试在国会不愿扩大政府预算赤字的情况下，推进其经济增长计划。 美国股市道琼工业指数 周三史上首次收在21,000点以上，三大股指升幅均超过1.3%，并都收于纪录高位。 “特朗普虽然没披露细节，但至少他提到了市场希望听到的所有要点。大家都知道，他的目标是减税，是要进行至多1万亿美元的基建投资，”凯基证券(泰国)策略师Rakpong Chaisuparakul称。 “我认为这向全球股市发出乐观信号，那就是美国经济今年具备增长空间。” 新加坡股市 收高0.4%，受工业及金融类股提振。 菲律宾股市 收高0.9%，也是金融及工业类股领涨。 马来西亚股市 收高1.1%，创2016年4月