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货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 09:21 BJT

〔路透专访〕英国央行委员布罗德班特称,央行需向经济注入更多流动性

路透威尔斯加地夫6月20日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特表示,英国央行可能需要向疲弱的英国经济注入更多资金,因过去几周来前景更显黯淡,且欧元区危机可能还会在一段时间内带来冲击.

然而,布罗德班特在接受路透专访时警告称,若欧元区危机持续拖累出口和企业信心,光只是英国政策官员的努力不太可能推动热络的经济复苏.

此次专访在周二晚间进行,而英国央行在周三公布6月政策会议记录,该记录显示,布罗德班特投票反对央行恢复资产购买计画.布罗德班特在九人货币政策委员中,属于偏中间立场者,而这次央行政策委员会表决以五比四的微弱差距否决了恢复资产购买计画.

布罗德班特称,上周宣布的向银行挹注廉价资金计画,已经显现一些不错的效果.政策官员在7月下次会议评估是否需要进一步量化宽松时,也需要把这一点纳入考量.

"我可以肯定的说,5月通胀报告公布后,有更多的理由进行某种干预,"布罗德班特在威尔斯加地夫拜访地区企业时接受专访称.

他指出,拜大宗商品价格回落之赐,通胀前景已有所改善,他指的是英国5月通胀率意外降至两年半低点2.8%.

"企业调查趋于疲弱,在英国、在欧洲大陆是如此,在整个美国也是如此,"布罗德班特说."在这情况下,也提供了更多干预的理由."

尽管布罗德班特表示第三季有可能出现衰退,但他也指出经济中一些韧性.

"我们没看到失业率大幅上扬,而企业调查结果也远优于2008/2009年水准,都不是在常见衰退情况下会出现的水准内,"布罗德班特说.

"显然事况有恶化的风险,因此上周官邸演说中提到政策措施的时机并非巧合,"他说.(完)

--编译 王冠中;审校 程琳

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