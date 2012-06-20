欧洲经济指标预测--6月21日-6月28日****

中国基金：核建产业基金成立，计划五年内管理基金规模500-1,000亿元--报载
路透北京3月2日 - 中国金融时报周四报导称，核建产业基金管理有限公司近期成立，注册资本2亿元人民币，计划五年内管理基金规模达到500亿元至1,000亿元。
路透6月21日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------6月18日当周---------------------------------
6月21日(四)
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 5月 -- 顺差13.34
0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 44.5 44.7
服务业PMI 45.0 45.1
综合PMI -- 44.6
0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第一季 -- -2.0%
0728 德国制造业PMI 6月初值 45.2 45.2
服务业PMI 51.5 51.8
综合PMI -- 49.6
0758 欧元区制造业PMI 6月初值 44.9 45.1
服务业PMI 46.4 46.7
综合PMI 45.5 46.0
0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 4月 -- 盈余75
(经季节调整)(亿欧元) -- 盈余91
0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 4月 -- 流出538
0800 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 5月 -- 逆差9
0830 英国零售销售(较前月) 5月 +1.2% -2.3%
(较上年同期) +2.0% -1.1%
1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 6月 负20 负17
1400 欧元区消费者信心指数 6月 负20 负19.30
6月22日(五)
0800 意大利消费者信心指数 6月 86.0 86.5
0800 德国Ifo企业景气判断指数 6月 105.9 106.9
现况指数 112.3 113.3
预期指数 99.8 100.9
---------------------------------6月25日当周--------------------------------
6月25日-29日
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 6月 -- +0.3%
(较上年同期) -- -0.7%
0600 德国进口物价(较前月) 5月 -- -0.5%
(较上年同期) -- +2.3%
0600 德国实质零售销售(较前月) 5月 -- +0.6%
(较上年同期) -- -3.8%
6月26日(二)
0600 德国GfK消费者信心指数 7月 -- 5.7
0645 法国消费者信心 6月 -- 90
0800 意大利零售销售(较前月) 4月 -- -0.2%
(较上年同期) -- +1.7%
0830 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 5月 -- 盈余232.4
公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) -- 净盈余188.1
0900 意大利薪资(较前月) 5月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +1.4%
6月27日(三)
-- 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月初值 -- -0.2%
(较上年同期) -- +1.9%
-- 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 6月初值 -- -0.2%
(较上年同期) -- +2.2%
0800 意大利企业信心 6月 -- 86.2
1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 6月 -- 21
6月28日(四)
0755 德国经季节调整的失业人口变化(万人) 6月 -- 0
未经季节调整的失业人口(万人) -- 290
经季节调整的失业率 -- 6.7%
经季节调整的失业人口(万人) -- 287.2
0800 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +2.5%
0830 英国经常帐(亿英镑) 第一季 -- 赤字84.5
0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季终值 -- -0.3%
(较上年同期) -- -0.1%
0900 意大利CPI(较前月) 6月初值 -- 持平
(较上年同期) -- +3.2%
HICP(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +3.5%
0900 欧元区企业景气指数 6月 -- 负0.77
欧元区经济景气指数 -- 90.6
欧元区工业景气指数 -- 负11.3
欧元区服务业景气指数 -- 负4.9
欧元区消费者景气指数 -- 负19.3
消费者通胀预期指数 -- 22.6 (完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
路透北京3月2日 - 中国金融时报周四报导称，核建产业基金管理有限公司近期成立，注册资本2亿元人民币，计划五年内管理基金规模达到500亿元至1,000亿元。
路透3月2日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说 明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/3/2(预估) BMO SPLS.OQ Q4 2016 史泰博(Staples) 2017/3/2 BMO KR.N Q4 2016 克罗格(Kroger) 2017/3/2 AMC ADSK.OQ Q4 2017 欧特克(Autodesk) 2017/3/2 21:15 COO.N Q1 2017 Cooper Companies Inc 2017/3/2 21:15 COST.OQ Q2 2017 好市多(Costco Wholesale) 2017/3/3 BMO PGR.N
路透北京3月2日 - 中国国土资源部等明确，将严肃查处煤矿超层越界开采等违法违规行为，并部署开展煤矿超层越界开采专项检查整治行动，整治行动从3月开始持续到8月末，将把超层越界开采作为重大安全隐患进行处罚。