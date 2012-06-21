〔路透调查〕华尔街认为美联储有50%的可能性推出QE3(更新版)

欧洲已公布经济指标--2017/3/2
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
(新增更多细节)
路透纽约6月20日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三决定延长当前的刺激政策,不过华尔街初级债券交易商仍然认为,美联储将有50%的可能性推出第三轮量化宽松(QE3)政策.
美联储宣布将"扭转操作"计画扩大2,670亿美元,该项计画即卖出短债买进长债以压低长期借款成本,原本在6月底到期,但现将延长至今年底.
在经济饱受高失业率和欧债危机冲击下,许多分析师认为美联储势必得再推出更多措施,而非仅止于延长所持债券的到期年限.
"显然可能有更多行动.QE3是其中一个选项,"法国巴黎银行北美分析师Julia Coronado说.
路透调查17家初级交易商得到的预估中值显示,QE3推出的可能性有50%,与6月1日调查结果相同.
其中有10家预计美联储会在年底前祭出QE3,四家预计是在2013年.一家预计今明两年皆有可能.
受访分析师认为,美联储推出QE3的时程,有很大一部分要取决于就业成长会否进一步减速.
12位初级交易商认为,QE3将涉及买进美国公债和抵押支持证券.三位受访者认为仅是买进抵押债券,两位认为只有买进美债.
分析师认为,QE3的整体规模料在3,500亿至6,000亿美元之间.
美联储周三也重申将超低的短期利率至少将维持到2014年底.
七位交易商预期联储将在2014年加息,另七位认为会在2015年加息,两位和一位分别预期在2013和2016年.(完)
--编译 李婷仪;审校 张荻
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
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路透3月2日 - 多数东南亚股市周四上涨，追随亚洲股市及美股隔夜走势，美国总统特朗普承诺大举投资基础设施、削减企业税并放宽监管，令投资者感到宽慰。 虽然特朗普在演讲中未提供税改或支出计划的细节，但投资者认为他的措辞不再盛气凌人，尝试在国会不愿扩大政府预算赤字的情况下，推进其经济增长计划。 美国股市道琼工业指数 周三史上首次收在21,000点以上，三大股指升幅均超过1.3%，并都收于纪录高位。 “特朗普虽然没披露细节，但至少他提到了市场希望听到的所有要点。大家都知道，他的目标是减税，是要进行至多1万亿美元的基建投资，”凯基证券(泰国)策略师Rakpong Chaisuparakul称。 “我认为这向全球股市发出乐观信号，那就是美国经济今年具备增长空间。” 新加坡股市 收高0.4%，受工业及金融类股提振。 菲律宾股市 收高0.9%，也是金融及工业类股领涨。 马来西亚股市 收高1.1%，创2016年4月