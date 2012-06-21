《台湾报摘》--工商时报6月21日

* 头版头条:

--八次江陈会谈进入紧锣密鼓之际,备受关注的两岸投资保障协议却传出在人身安全与通报问题上,双方谈判触礁,投保协议至今无法达成共识,第八次江陈会恐难如预期在本月底前举行.

* 其他:

--台股目前处于"内忧外患"双台夹击之际,电信股成为外资大笔敲单最佳标的.远东新(1402.TW)周三公告,分别透过子公司出售远传电信(4904.TW)持股,入袋56.8亿台币,获利31.3亿台币.据传分别由高盛、美林两家外资接手.

--业界人士透露,晶圆代工龙头台积电(2330.TW)及其转投资IC设计服务厂创意(3443.TW)向苹果(AAPL.O)提出的A6晶片委托设计(NRE)及晶圆代工计画,已通过苹果两阶段审核,进度超前对手三星(005930.KS).若一切顺利,明年初就可望正式拿下苹果A6代工大单.

--陆资两大国有商业银行中国银行(3988.HK)(601988.SS)及交通银行(3328.HK)(601328.SS)在台办事处获金管会同意升格为分行之后,中行率先将于本月27日开业,交行也将随后挂牌.一位北京台资金融机构代表透露,大陆方面也会尽快宣布第二波登陆国银分行承作人民币业务名单,并加速与台协商货币清算机制.

--7月1日起金管会将由委员制回归首长决定制,仅设谘询委员会,由经济部长、财政部长、法务部长及三位现任委员担任成员,每月开会一次,提供谘询、跨部会协商,金管会高层表示,未来决策速度将更简捷明快.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 张雅菁; 审校 黄凯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]