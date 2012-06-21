《台湾报摘》--经济日报6月21日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--第八次江陈会将难以依规划于6月底时在台北举行,两岸投保协议签署时间因此延后,引起两岸关系是否出现变数的疑虑.对此,府院高层口径一致,将此变化定位为"技术问题".
* 其他:
--鸿海(2317.TW)董事长郭台铭在股东会上透露苹果的笔电订单由"鸿海和广达".由于苹果刚在开发者大会(WWDC)上推出新款MacBook笔电,下半年进入出货旺季,法人推测,鸿海加入代工的机率大增,可能打破广达(2382.TW)独家代工地位,国内两大电子代工天王的抢单战火再起.
--中国大陆财政部预定在今年香港回归15周年纪念日(7月1日)前后,在香港标售人民币230亿元(约1,100亿台币)公债,金额再写新高,台湾的寿险与银行业者在法规松绑后,今年首度可参与投标,预料将掀起热潮.
--平板电脑大战,微软(MSFT.O)正式加入战局,推出自有品牌Surface产品,引发市场高度关注.野村证券指出,台系供应链中,和硕(4938.TW)由于是独家组装厂,F-TPK宸鸿(3673.TW)则因各家平板全面采用触控装置,因此成为最受惠的两家业者.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 张雅菁; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。