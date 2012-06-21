《台湾报摘》--经济日报6月21日

* 头版头条:

--第八次江陈会将难以依规划于6月底时在台北举行,两岸投保协议签署时间因此延后,引起两岸关系是否出现变数的疑虑.对此,府院高层口径一致,将此变化定位为"技术问题".

* 其他:

--鸿海(2317.TW)董事长郭台铭在股东会上透露苹果的笔电订单由"鸿海和广达".由于苹果刚在开发者大会(WWDC)上推出新款MacBook笔电,下半年进入出货旺季,法人推测,鸿海加入代工的机率大增,可能打破广达(2382.TW)独家代工地位,国内两大电子代工天王的抢单战火再起.

--中国大陆财政部预定在今年香港回归15周年纪念日(7月1日)前后,在香港标售人民币230亿元(约1,100亿台币)公债,金额再写新高,台湾的寿险与银行业者在法规松绑后,今年首度可参与投标,预料将掀起热潮.

--平板电脑大战,微软(MSFT.O)正式加入战局,推出自有品牌Surface产品,引发市场高度关注.野村证券指出,台系供应链中,和硕(4938.TW)由于是独家组装厂,F-TPK宸鸿(3673.TW)则因各家平板全面采用触控装置,因此成为最受惠的两家业者.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 张雅菁; 审校 黄凯

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