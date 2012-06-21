〔路透调查〕英国央行料在7月扩大公债买进计画(更新版)

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记者 Ross Finley 编译 王冠中

路透伦敦6月20日电---路透调查周三显示,英国央行料在7月推出第三轮量化宽松,稍早的消息指出,该政策选项在本月会议上仅以些微的票数差距遭否决.

英国5月通胀大幅下滑,给予英国央行货币政策委员会将量化宽松规模由3,250亿英镑扩大至3,750亿英镑的空间.该委员会在本月会议上以五比四的票数否决了增加资产购买规模.

在英国央行周三公布会议记录后,路透调查约50名分析师的最新预估显示,央行7月扩大买债计画的机率升至80%.

在上周的调查中,分析师预估未来某时点扩大资产买进计画的机率为50%,而在5月底的调查中,预估机率则仅25%.

随着西班牙和意大利政府借贷成本持续飙升,对于欧元区的担忧也在升高,且有西班牙恐怕会需要数千亿欧元纾困的忧虑.欧元区是英国主要的贸易伙伴.

英国央行总裁金恩在5月会议中支持进一步刺激措施,为金恩五年来首次在表决中居于少数的一方.这情况已属少见,更罕见的是,金恩在连续两次会议中都处于少数的一方.

"由于票数仅五比四的些微差距,且央行总裁呼吁要进一步的刺激措施,不能忽视整体货币委员会下个月会通过进一步量化宽松的强烈暗示,"Investec的首席经济分析师Philip Shaw说.

Shaw倡议推出第三轮量化宽松已经有一段时间,而他预期买债规模将会扩大500亿英镑,符合整体调查预期.几乎所有受访者都认为会在下个月发生.

由于指标利率已处于纪录低点0.50%,货币政策委员会现在拥有的政策选项有限.外界普遍认为英国央行不太可能降息,因此举对刺激经济没多少作用.

但随着5月通胀率大幅降至两年低点2.8%,央行的政策操作空间可能比前几个月还要多.该通胀率水准仍高于央行的2%目标.

英国目前正处于温和衰退.过去一年来就业情况持平,伦敦以外地区的房价下滑,许多小型企业和家庭都难以取得信贷.

这些都还是在英国央行祭出3,250亿英镑买债计画之后.预期显示,买债计画规模最终会扩大至5,000亿英镑,和上回调查结果相同.

**政策效益**

对于直接向银行买进公债作为向整体经济增加供应资金的方式,分析师对该作法的效益看法并不一致,更别说这政策工具能真的推动经济再次成长.

43位受访分析师中有25人表示,新一轮量化宽松将会带来效益,而另18人则表示此举无法有效带领经济走出衰退,尽管他们都预期会有进一步量化宽松措施.

"每一轮量化宽松的效果越来越小,第一轮在为无法运作的货币市场提供流动性上很有帮助,"Investec的Shaw说.

"现在花钱是不是有效果?可能不是很大.英国公债收益率已经在1.6%,没多少进一步推低的空间."

Shaw和许多分析师都认为,要复苏经济的关键在于让银行再次向中小企业放款.中小企业占民间部门就业约六成比重.

只有一小部分受访者表示,英国央行7月祭出进一步量化宽松的机率不到50%.这些受访者大多不是常驻英国,可能也没有那么密切关注英国的政策走向.(完)