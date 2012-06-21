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亚洲 | 2012年 6月 21日 星期四 09:10 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--6月21日-6月28日

路透6月21日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

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6/21 0850 法国 70-85亿欧元 (票息0.75%,2014年9月25日到期的两年期BTAN债券;

6/21 0850 法国 票息2.0%,2015年7月12日到期的三年期BTAN债券;

6/21 0850 法国 票息2.25%,2016年2月25日到期的四年期BTAN债券;

6/21 0850 法国 票息1.75%,2017年2月25日到期的五年期BTAN债券)

6/21 0950 法国 10-15亿欧元 (票息1.10%的七年期OATi债券,2022年7月25日到期;

6/21 0950 法国 票息2.10%的10年期OATi债券,2023年7月25日到期;

6/21 0950 法国 票息1.85%的15年期OATi债券,2027年7月25日到期)

6/21 西班牙 10-20亿欧元 (票息3.40%,2014年4月30日到期的公债;

6/21 西班牙 票息4.00%,2015年7月30日到期的公债;

6/21 西班牙 票息5.50%,2017年7月30日到期的公债)

6/21 英国 32.5亿英镑 票息1.75%,2022年9月7日到期的公债

6/21 1700 美国 30年期通膨保值债券(TIPS)

6/21 0120 日本 三个月期贴现国库券

6/21 0130 日本 流动性供给标售

6/22 英国 标售国库券

6/25 0600 德国 30亿欧元 12个月期Bubill债券

6/25 1250 法国 BTF债券

6/25 1530 美国 13周和26周期国库券

6/26 西班牙 三个月和六个月期国库券

6/26 英国 票息0.125%,2029年到期的通膨保值公债

6/26 0130 日本 两年期公债

6/26 意大利 标售零息/BTPei债券

6/26 1530 美国 四周期和52周期国库券

6/26 1700 美国 两年期公债

6/27 意大利 2012年12月31日到期的六个月BOT债券

6/27 1700 美国 五年期债券

6/28 0120 日本 三个月期贴现国库券

6/28 意大利 中长期债券标售

6/28 1700 美国 七年期公债

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

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