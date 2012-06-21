〔两岸经贸〕投保协议谈判生变,第八次"江陈会"恐延期--报载

路透台北6月21日电---台湾本地报纸周四报导称,由于两岸投资保障协议至今无法达成共识,第八次"江陈会"恐难如预期在本月底前举行.

工商时报引述副总统吴敦义称,"投保协议会不会在这次江陈会签、江陈会是否会在6月底举行,都还有待进一步斟酌,"透露波澜再生.

据消息人士透露,江陈会谈突然在本周出现转折,是卡在人身安全与通报机制的问题上.

此外,经济日报亦就第八次江陈会报导称,政府决策单位认为,相关争议仍属技术问题,并不影响两岸协商的气氛,只待投保协议达成共识,即可召开第八次江陈会.

投保协议是在第五次江陈会时提出成为议题,当时希望在第六次江陈会进行签署,但到第七次江陈会仍未签成,第八次江陈会也因此延期.

海基会副董事长高孔廉在上月曾表示,投资保障协议及海关合作两项协商议题确定将于八次江陈会签署,待收尾工作完成后,双方就会确定最终日期,并于预备性磋商中提出下次协商的可能议题,初步规划将两岸环保议题合作纳入.

此外,高孔廉也指出,由于中日韩洽谈自由贸易协定的行动已宣告展开,台湾急迫感日剧,希望两岸经济合作协议(ECFA)的后续协商最慢能于明年底前谈定,且双方已有共识,服务贸易或将较复杂的货品贸易谈判更早完成.(完)