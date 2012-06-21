〔香港新股〕内蒙古伊泰7月5日左右定价,集资8亿至10亿美元--IFR

路透6月21日电---据汤森路透旗下IFR报导,B股上市公司内蒙古伊泰煤炭(900948.SS)将于下周三(27日)开始为其香港上市交易簿记建档，并于7月5日左右定价。该公司拟集资8亿至10亿美元。

中银国际和中金担任保荐人，并与法巴(BNPP.PA)、美银美林、麦格理(MQG.AX)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)一起担任主承销商。(完)

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