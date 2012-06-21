〔香港新股〕中国有色矿参考价2.10-2.80港元/股,至多募资24.4亿港元--IFR

路透6月21日电---据汤森路透旗下IFR报导,由于赢得基石和锚定投资者的支持，中国有色矿业香港上市发行已获足额认购。该公司是次发行8.7亿股，每股参考价格为2.10至2.80港元，相当于6至7.9倍的2012年市盈率，最多募集资金24.4亿港元（3.13亿美元）。

三家基石投资者已承诺合共认购该公司7,000万美元的股票，占发行总量的22.4%。中金、摩根大通(JPM.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)负责安排是次交易。(完)

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