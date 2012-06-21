〔美国个股〕微软推出Windows Phone 8手机软件,与Windows 8共享内核

路透西雅图6月20日电---微软(MSFT.O)新推出的电话软件将与其未来的个人电脑(PC)和平板电脑操作系统共享内核,使得微软更接近统一Windows系列平台.

微软表示,内核共享意味着消费者将有更多电话与应用程式(APP)可选择,也将更容易在不同装置间转换使用.

微软周三在旧金山公布新手机软体"Windows Phone 8",并表示搭载Windows Phone 8的手机在今年秋天就会上市.

Windows Phone 8手机功能包括语音指令、Skype电话、近距离无线传输、内建全球卫星定位系统(GPS)内建地图.诺基亚NOK1V.HE、三星电子(005930.KS)、宏达电(2498.TW)、华为均将生产搭载高通(QCOM.O)双核晶片的Windows Phone 8手机.

Windows Phone 8平台可令使用者拥有全新且可客制化的"Metro"动态磁贴开机画面,并可实时更新应用程式及服务,例如显示Facebook贴文或新邮件.

微软Windows 8操作系统也将使用Metro介面.Windows 8是专为平板电脑及传统PC所设计,预计在10月左右面市.

微软Windows手机评价不错,但却未能抢占市场主流,部分因素在于Windows手机仅约有10万个APP,苹果和Android手机均各有50万个左右.

微软希望PC和手机软体共享核心,可让程式设计者更容易在其上开发两者共用的APP.

微软周三股价上涨0.75%,报30.93美元.(完)