〔美国个股〕微软推出Windows Phone 8手机软件,与Windows 8共享内核

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透西雅图6月20日电---微软(MSFT.O)新推出的电话软件将与其未来的个人电脑(PC)和平板电脑操作系统共享内核,使得微软更接近统一Windows系列平台.
微软表示,内核共享意味着消费者将有更多电话与应用程式(APP)可选择,也将更容易在不同装置间转换使用.
微软周三在旧金山公布新手机软体"Windows Phone 8",并表示搭载Windows Phone 8的手机在今年秋天就会上市.
Windows Phone 8手机功能包括语音指令、Skype电话、近距离无线传输、内建全球卫星定位系统(GPS)内建地图.诺基亚NOK1V.HE、三星电子(005930.KS)、宏达电(2498.TW)、华为均将生产搭载高通(QCOM.O)双核晶片的Windows Phone 8手机.
Windows Phone 8平台可令使用者拥有全新且可客制化的"Metro"动态磁贴开机画面,并可实时更新应用程式及服务,例如显示Facebook贴文或新邮件.
微软Windows 8操作系统也将使用Metro介面.Windows 8是专为平板电脑及传统PC所设计,预计在10月左右面市.
微软Windows手机评价不错,但却未能抢占市场主流,部分因素在于Windows手机仅约有10万个APP,苹果和Android手机均各有50万个左右.
微软希望PC和手机软体共享核心,可让程式设计者更容易在其上开发两者共用的APP.
微软周三股价上涨0.75%,报30.93美元.(完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。